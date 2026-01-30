銅鑼灣家賀屋12人食物中毒 進食生蠔刺身後上吐下瀉 一人留院 店方：停業一日深層清潔｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】衞生署衞生防護中心今(30 日)公布指，正調查兩宗食物中毒個案群組，共涉及12人，分別於周一（26 日） 在銅鑼灣渣甸街家賀屋晚膳後，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵，其中一人須留院治理，全部人現時情況穩定。

衞生防護中心表示，受影響的一男11女年齡介乎25至59歲，分別在約14至51小時先後出現病徵。當中有 5 名受影響人士已求醫。

家賀屋：停業一天大清潔

中心指，初步調查顯示，受影響人士曾進食的共同食物為生蠔及刺身。部門人員已到涉事餐廳調查，並抽取食物及環境樣本化驗。中心指，現場調查發現，有關食物在處理過程中存在交叉污染風險。

食安中心已指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

家賀屋回應《Yahoo 新聞》時表示，餐廳收到當局通知後，今日會休息一日進行深層清潔。餐廳指，生蠔及刺身是暢銷的項目，生蠔均會在收到客人落單才開蠔，並會加冰保鮮。餐廳會暫停涉事食物供應，並檢視流程，預防同類事件發生。