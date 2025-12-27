銅鑼灣寵物店火警，消防員帶寵物下樓(《am730》記者攝)

銅鑼灣一間樓上寵物店發生火警，消防員到場灌救，並帶同多隻寵物下樓，事件中無人受傷。

位於銅鑼灣謝斐道530號的一間樓上寵物店今午約3時發生火警，4輛消防車到場，消防員開喉灌救。另外，有消防員將寵物店內多隻動物連同籠帶下樓疏散。

