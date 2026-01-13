銅鑼灣崇光及百德新街馬路擬建防撞欄 防「有心人士」車輛蓄意衝撞人群 預算約 500 萬元︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】灣仔區議會擬於銅鑼灣軒尼詩道 555 號崇光百貨外過路處一帶，以及百德新街全日行人專用街道，安裝汽車防撞設施。當局指，有關建議旨在提升公共安全，防止車輛蓄意衝撞人群，預計工程開支約 500 萬元，最快在今年第三季動工。

當局指，銅鑼灣作為核心商業與購物區，平日及假日人流極高。擬議安裝設施的選址是南北走向行人通道的重要部分，連接駱克道、東角道、記利佐治街，以及南面的啟超道與利園一帶。當局表示，「若該地點被有心人士利用汽車作為攻擊手段，故意衝撞人群，其後果將不堪設想，對社會造成的衝擊與傷害將難以估量。」

廣告 廣告

汽車防撞設施安裝位置。（區議會文件）

過去 10 年 3 宗交通事故 梁健輝崇光百貨外刺傷警員

根據區議會文件，軒尼詩道 555 號外過路處過去 10 年曾發生 3 宗交通事故。 2016 年 11 月 12 日有一輛的士失控衝上行人路，導致 8 名行人受傷； 2020 年 10 月 22 日有的士違規駛上行人路進入記利佐治街。在去年 6 月 4 日，同一地點亦發生汽車誤闖行人路事件，所幸未有造成傷亡。

此外， 2021 年 7 月 1 日晚上， 50 歲男子梁健輝在崇光百貨外持刀刺傷一名機動部隊警員，其後在現場自殺身亡，警員一度危殆，隨後轉為穩定。

汽車防撞設施安裝位置。（區議會文件）

將採取分段施工

為了減少對公眾的影響，路政署會採取分段施工模式，並在日間非繁忙時段進行高噪音工序。雖然安裝防撞設施後會局部收窄現有的行人通道，但當局指方案已在公共安全考慮下，盡量保留行人空間。

目前前期勘測與設計工作正在進行，預計 6 月前完成，隨後於第三季動工，施工期預計約三至四個月，目標在今年第四季完工。