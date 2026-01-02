銅鑼灣摩頓台巴士總站被一群「野鴿大軍」攻陷，巴士車頂成為牠們休憩「開派對」場所。(threads@tlyice._.1003)

香港野鴿問題影響環境衞生，政府早前修訂《野生動物保護條例》，擴展現行禁止餵飼野生動物範圍至白鴿，惟「野鴿大軍」仍然橫行。近日社交平台流傳影片，可見銅鑼灣摩頓台巴士總站被一群「野鴿大軍」攻陷，巴士車頂更成為牠們休憩及「開派對」場所，場面震撼。



網民稱「古菇固gathering」

社交平台Threads有網民發布影片，可見於摩頓台巴士總站上天橋往寶馬山方向拍攝，巴士總站多架巴士車頂均有大批野鴿停留，數量誇張，場面如「開派對」，亦有網民拍照，可見巴士總站旁空地亦有野鴿疑似進食。有網民留言稱「古菇固gathering」、「巴士車頂好多嘢食啊」、「伴隨鴿屎成車頂都係」、「門堪羅雀」，亦有人問「有沒有通知司機？」。有經常出沒摩頓台附近的網民則指「野鴿大軍」非近期才攻陷巴士總站，「呢個巴士站喺我屋企附近，一直都知道有咁多」、「哩個站日常」，亦有網民指控「大軍橫行」是人為原因，「總站個清潔呀姨，經常餵野鴿呀！咪搞到咁囉！」

廣告 廣告

根據《野生動物保護條例》(第170章)，2024年8月1日起，非法餵飼野生動物（包括猴子、野豬和野鳥等）或野鴿，可被處定額罰款5,000元或被檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款十萬元及監禁一年。市民如發現懷疑有人非法餵飼野生動物或野鴿，可致電1823聯絡相關部門作跟進。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/銅鑼灣摩頓台巴士總站驚現-野鴿大軍-巴士車頂開派對-有片-/632901?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral