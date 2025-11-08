iHerb雙11優惠全網限時74折
銅鑼灣租盤設透明廁所 地產經紀承認私隱度不高
人人都想有個安樂窩，近日有地產經紀在社交平台推介一個銅鑼灣唐樓的出租單位，裝修新簇乾淨，不過有網民留意到廁所竟然是透明設計，如廁時「一覽無遺」。
招租介紹指租盤位於銅鑼灣唐4樓、250方呎，包家電及有獨立水電錶，月租11,800元。據單位圖片可見，廁所空間比較狹小，位處客廳的梳化旁，玻璃更是透明設計，而廳外則是落地大玻璃及露台。
建議如有需要可加裝窗簾
圖片引起網民熱議，「廁所沖涼，對面樓都睇到」。更有網民笑指「人哋個客廁係客人廁所，你就係客廳廁所」，「同朋友聚會咪全部人睇住佢痾」。招租帖文其後已經下架，地產經紀回應指，單位廁所玻璃並無霧化功能，承認私隱度不高，建議租客如有需要可另加裝窗簾。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/銅鑼灣租盤設透明廁所-地產經紀承認私隱度不高/616420?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
