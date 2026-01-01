@Threads viann_qqchan 影片截圖

新年首日，銅鑼灣鬧市爆發襲擊及盜竊事件。警方於今日(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。

店主截停遭反抗受傷

有消息指，銅鑼灣恩平中心一間行李箱店舖的老闆，清點貨物時發現舖內一個行李箱遭人盜去，於是翻看閉路電視，其後發現一名外籍女子昨日曾入店舖並偷走行李箱；店主翌日再見女子現身，遂上前截停，卻遭對方反抗並施襲，引發街頭混亂。事主左手手背流血，膝頭亦受傷。

網上片段曝光制服過程

網上流傳發時的影片，從中可見多名途人圍觀下，兩名女子合力將外籍女子壓在地上，她鞋子散落一旁、不斷掙扎；而在她的身上，就有一名白衣的女子跨坐著，另有一名女子則壓制其頭部。期間兩名女子高聲斥責：「太離譜啦、太過份啦！」白衣女子更怒斥：「你嚟香港偷嘢，仲打我呀！」影片至此結束。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱-店主街頭制服-大叫-嚟香港偷嘢-仲打我-有片-/632684?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral