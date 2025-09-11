Banksy英法院外新作被清除 盤點過去著名作品
銅鑼灣美食｜實試福岡人氣天婦羅店「長岡博多天婦羅」 落戶利園/天婦羅低至$18起/蜜柑紅豆蓉天婦羅配麻糬（有片）
香港天婦羅專門店十隻手指數得完，最近就有間來自日本的人氣熱店宣佈落戶香港，立即睇Yahoo Food內文：
福岡人氣天婦羅店「長岡博多天婦羅」落戶在銅鑼灣利園！品牌由城間一晃與城間辰也兩兄弟共同創立，比起一般的天婦羅，無論是食材或是配搭上都極具創意，今次Yahoo Food小編就為大家搶先一試這間名店在香港的實力，看看到底有沒有實力成為排隊熱店？
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
首次來港 落戶利園三期
「長岡博多天婦羅」（博多天ぷら ながおか）是城間一晃與城間辰也兩兄弟於2016年在福岡創立，是當地的人氣店家。餐廳繼泰國店後，第二個海外分店地點選擇了落戶香港，並由香港知名餐飲集團協助管理。
👇🏻立即睇片
比起日本店大一倍 有日本師傅坐鎮
利園店雖然餐廳格局跟總店相差不遠，但足足比總店大足一倍，兩邊吧枱都各有天婦羅爐，客人可以看到師傅烹調的過程，亦有VIP房跟獨立的木枱位置。餐廳表示，在開店初期會有日本師傅監督，確保水準與日本一致。
招牌炸柿子牛油香而不膩
在開業初期，餐廳餐牌跟日本總店的分別不大，天婦羅只需$18起，亦有前菜、釜飯跟手卷等選擇；前菜先品嚐了自家製的招牌炸柿子牛油，簡單來說，就是有柿乾的牛油，下層放了一小片方包解膩，整體吃起來味道不膩，帶有果乾的香氣，不過畢竟是整片牛油，建議大家可以分享食用。
天婦羅低至$18起
雖然坐落貴價的銅鑼灣利園三期，但細看餐牌卻發現價錢尚算公道，最便宜的青椒天婦羅只需$18，最貴價的日本特上海膽配紫菜都只是$128，尚未至離地；而且餐牌上有不少天婦羅配搭，都是香港較少見，好像明太子、關東煮風味白蘿蔔、蟹肉味噌忌廉紫菜卷等等，即叫即炸，當炸好後，會由侍應逐件放上吧枱。
$288釜飯可打包成飯團
而整個餐牌最貴，定必是$288的黑毛和牛月見釜飯跟松葉蟹三文魚子釜飯，雖然要二百多元，但是可以供三至四人分享，而且兩款釜飯用料實在，每啖都食到和牛碎或松葉蟹，如果食不完，店家還可以幫大家製作為飯團帶走，但為確保衛生，建議大家即日享用。
推出時令水果天婦羅
但最令人想不到，就是連甜品都有天婦羅元素，當中就有蘋果天婦羅配雲呢拿雪糕、法式西多士天婦羅、年糕天婦羅配黃豆粉及雪糕，但說到最吸引的，定必是天婦羅水果；店家選用時令水果配上紅豆蓉及麻糬，現在就有士多啤梨紅豆蓉天婦羅配麻糬，跟蜜柑紅豆蓉天婦羅配麻糬，味道較為甜膩。
為慶祝開幕，9月11至12日會推出特別優惠，客人可以半價享用原價$688的廚師發辦套餐（2位起），包含前菜、刺身、沙律、七款天婦羅、釜飯、味噌湯及甜品「蘋果天婦羅配雪糕」。每位需另加原價10%服務費，午市及晚市全日適用，性價比相當高。
長岡博多天婦羅
地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期2樓226-229 號舖（地圖按此）
電話：2151 3700
營業時間：
9 月 10 日至 12 日（首三天）11:30am-3:00pm；6:00pm-11:00pm（最後點餐時間
10:00pm）
正式營業時間：11:30am-11pm（最後點餐時間10:00pm）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多銅鑼灣美食推介
銅鑼灣美食｜港式火鍋店「去滾」全新菜單 推介招牌沙嗲湯/鴛鴦湯底/潮汕手切牛頸脊/潮汕墨魚丸
銅鑼灣美食｜紅粧蜀語打破川菜即辣觀念 薄荷椒麻蟶子皇/毛血全家旺/麻婆豆腐龍蝦
權發小廚殺入銅鑼灣！超人氣兩餸飯店進駐登龍街 店方: 已諗好排隊位置
銅鑼灣美食︱靚裝手工點心店 惹味麻辣燒賣 + 砂煲tiramisu + $68足料豬腳薑
綠茶餐廳銅鑼灣店開幕！實試內地人氣浙菜 年度BEST50中國頂級名廚做顧問+原隻烤雞低至$138
銅鑼灣美食｜全新精緻潮州菜「阿鴻小吃」登場 必食菜式推介滷水鵝片/滷水鵝肝/潮式凍馬友/煎馬友一夜情
銅鑼灣美食︱Sogo地庫賣和牛taco sushi 推介壽喜燒味 最平$38/串和牛牛丸
銅鑼灣美食︱上樓cafe 韓西式fusion菜 魚糕串卡邦尼意粉+$1任食蛋糕放題
銅鑼灣美食｜正宗江南菜「弘文館」正式開幕！必食淮揚清燉獅子頭/酒香鰣魚/宮廷稻草扎肉
內地人氣浙菜綠茶餐廳8月底攻銅鑼灣希慎廣場 必食綠茶烤雞+年售600萬份麵包誘惑
銅鑼灣美食︱上樓cafe 360度花花蝴蝶打卡位 浮誇層架班戟+金箔玫瑰意大利飯+冬蔭功意大利雲吞
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 14 小時前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 23 小時前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 9 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 23 小時前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係
1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 1 天前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 1 天前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
高力料到2028年本港學生宿位短缺將達12萬個
高力發佈了一份報告《打造香港成為國際教育樞紐》，提出一項旨在將香港發展為國際教育樞紐的願景。infocast ・ 19 小時前
馬斯克：人類智力處於停滯狀態 明年可能被AI超越
馬斯克對人工智慧做出大膽預測，認為 AI 最早可能在 2026 年超越任何單一人類的智力，到 2030 年甚至可能超過所有人類的總智力。鉅亨網 ・ 21 小時前
Lady Gaga VMAs給「小怪獸」的催淚感言：活出自己獨特的標誌，不要忘記夢想
2025 MTV音樂錄影帶大獎圓滿落幕，Lady Gaga 奪得年度歌手獎實至名歸，而她所分享的得獎感受，更是充滿勵志的正能量！Yahoo Style HK ・ 1 天前
消委會臘腸｜裕華、尚品塑化劑超標！旺角金旺樣本含可致癌物
消委會臘腸檢測報告出爐！秋冬時節不少人都喜愛食臘腸臘味煲仔飯，不過消委會第566期測試市面上的30款臘腸樣本，發現其中兩款臘腸樣本的塑化劑 DBP超標，而且更有一款本港加瘦三花臘腸檢出紅2G，能令食物添上桃紅至血紅色，會產生代謝物笨胺（aniline），不排除可致癌風險，此致癌物早已被立法禁止於食物中使用。Yahoo Food ・ 20 小時前
特朗普電話打進會場 親自要求歐盟先下手對中國印度徵重稅
【彭博】— 美國總統特朗普親口對歐洲官員表示，為了迫使俄羅斯總統普京坐下來與烏克蘭談判，他願意對印度和中國大幅加徵關稅，但前提是歐盟也得這樣做。Bloomberg ・ 2 天前
少了鏡頭更吸睛？iPhone Air或帶動換機潮
《路透》周三 (10 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克昨日在加州庫比提諾 (Cupertino) 總部發表 iPhone Air，這是蘋果史上最薄的手機，也是八年來 iPhone 系列最大的改版。市場原先預期反應平平，但分析鉅亨網 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│慢牛格局 港股趁調整低吸（曾淵滄）
除了港股表現得好之外，內地A股的表現也很好，不過，多數香港股民對個別A股的認識不深，因此，最佳選擇是買A股ETF，以趕上A股的上升大浪。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
特朗普研行政令 遏制中國藥品崛起
據《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府一直在討論對來自中國的藥品實施嚴格限制措施，一旦成真，可能會顛覆美國製藥業，波及從通用名藥物到尖端療法等各種藥物的供應。信報財經新聞 ・ 1 天前