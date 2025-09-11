銅鑼灣美食｜實試福岡人氣天婦羅店「長岡博多天婦羅」 落戶利園/天婦羅低至$18起/蜜柑紅豆蓉天婦羅配麻糬（有片）

福岡人氣天婦羅店「長岡博多天婦羅」落戶在銅鑼灣利園！品牌由城間一晃與城間辰也兩兄弟共同創立，比起一般的天婦羅，無論是食材或是配搭上都極具創意，今次Yahoo Food小編就為大家搶先一試這間名店在香港的實力，看看到底有沒有實力成為排隊熱店？

首次來港 落戶利園三期

「長岡博多天婦羅」（博多天ぷら ながおか）是城間一晃與城間辰也兩兄弟於2016年在福岡創立，是當地的人氣店家。餐廳繼泰國店後，第二個海外分店地點選擇了落戶香港，並由香港知名餐飲集團協助管理。

👇🏻立即睇片

今次「長岡博多天婦羅」來港，落戶在貴價區銅鑼灣利園三期。

比起日本店大一倍 有日本師傅坐鎮

利園店雖然餐廳格局跟總店相差不遠，但足足比總店大足一倍，兩邊吧枱都各有天婦羅爐，客人可以看到師傅烹調的過程，亦有VIP房跟獨立的木枱位置。餐廳表示，在開店初期會有日本師傅監督，確保水準與日本一致。

日本總店環境較為小巧溫馨。

香港店內非常闊落，除了吧枱還有VIP位。

招牌炸柿子牛油香而不膩

在開業初期，餐廳餐牌跟日本總店的分別不大，天婦羅只需$18起，亦有前菜、釜飯跟手卷等選擇；前菜先品嚐了自家製的招牌炸柿子牛油，簡單來說，就是有柿乾的牛油，下層放了一小片方包解膩，整體吃起來味道不膩，帶有果乾的香氣，不過畢竟是整片牛油，建議大家可以分享食用。

炸柿子牛油 $78 非常特別的配搭，將柿子混入牛油當中，意外地不油膩！

長岡炸豆腐 $48 賣相跟口感都有點像臭豆腐，亮點是自家調配的鰹魚汁，配上香蔥、薑末跟柴魚，樸實美味。

天婦羅低至$18起

雖然坐落貴價的銅鑼灣利園三期，但細看餐牌卻發現價錢尚算公道，最便宜的青椒天婦羅只需$18，最貴價的日本特上海膽配紫菜都只是$128，尚未至離地；而且餐牌上有不少天婦羅配搭，都是香港較少見，好像明太子、關東煮風味白蘿蔔、蟹肉味噌忌廉紫菜卷等等，即叫即炸，當炸好後，會由侍應逐件放上吧枱。

在客人枱面都放上不同的調味鹽，可按自己口味添加。

天婦羅蔬菜非常清甜。

自家製胡麻豆腐 $38 新鮮炸起，咬開中間還是熱得冒煙，帶有日式胡麻的甜味，口感有點似牛奶麻糬。

日本特上海膽配紫菜 $128 將新鮮海膽放在脆炸的紫菜上，口感跟鮮味完美融合，但如果能將紫菜包着海膽製成天婦羅，相信會更加驚喜。

$288釜飯可打包成飯團

而整個餐牌最貴，定必是$288的黑毛和牛月見釜飯跟松葉蟹三文魚子釜飯，雖然要二百多元，但是可以供三至四人分享，而且兩款釜飯用料實在，每啖都食到和牛碎或松葉蟹，如果食不完，店家還可以幫大家製作為飯團帶走，但為確保衛生，建議大家即日享用。

釜飯 $288 兩款釜飯都只是$288，使用佐賀產米及特製木魚醬油高湯即叫即煮。

推出時令水果天婦羅

但最令人想不到，就是連甜品都有天婦羅元素，當中就有蘋果天婦羅配雲呢拿雪糕、法式西多士天婦羅、年糕天婦羅配黃豆粉及雪糕，但說到最吸引的，定必是天婦羅水果；店家選用時令水果配上紅豆蓉及麻糬，現在就有士多啤梨紅豆蓉天婦羅配麻糬，跟蜜柑紅豆蓉天婦羅配麻糬，味道較為甜膩。

為慶祝開幕，9月11至12日會推出特別優惠，客人可以半價享用原價$688的廚師發辦套餐（2位起），包含前菜、刺身、沙律、七款天婦羅、釜飯、味噌湯及甜品「蘋果天婦羅配雪糕」。每位需另加原價10%服務費，午市及晚市全日適用，性價比相當高。

蜜柑紅豆蓉天婦羅配麻糬 $68 賣相相當吸引打卡，外脆內軟，微酸的蜜柑配上紅豆蓉跟麻糬，有多重的口感。

年糕天婦羅配黃豆粉及雪糕 $68 相當日式的甜品，年糕天婦羅配上雪糕跟醬油黑糖汁，冰涼煙韌。

長岡博多天婦羅

地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期2樓226-229 號舖（地圖按此）

電話：2151 3700

營業時間：

9 月 10 日至 12 日（首三天）11:30am-3:00pm；6:00pm-11:00pm（最後點餐時間

10:00pm）

正式營業時間：11:30am-11pm（最後點餐時間10:00pm）

