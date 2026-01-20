銅鑼灣過路處研裝防撞柱 警：有必要和急切

政府計劃在銅鑼灣行人過路處等安裝60支防撞柱等汽車防撞設施。(林俊源攝)

政府計劃在銅鑼灣軒尼詩道與怡和街交界、崇光百貨對開的行人過路處，以及百德新街全日行人專用街道兩端，共4處安裝60支防撞柱等汽車防撞設施，包括43支固定和17支伸縮式。警方昨表示，防撞柱能承受一輛7.2公噸重的貨車，以約時速48公里正面衝擊，設施有必要和急切安裝。

灣仔區議會地區設施及工程委員會開會討論建議，有成員關注伸縮式如何操作、需時多久等，灣仔區議員莫繡安亦關注銅鑼灣有很多人送貨，會否預留空間讓他們通過。警務處反恐及重大事故科高級警司陳憲鈞說，伸縮式防撞柱屬油壓設計，只需鎖匙打開便可很快手動調較高低，消防處亦認同設計不會影響救援，又稱如果防撞柱有缺口便會減弱保護效果。

除銅鑼灣外，陳憲鈞指跨部門工作小組已審視全港十多處人流繁忙位置要優先處理，大多位於中區、灣仔區和油尖旺區，包括考慮人車之間是否「冇遮冇擋」、車輛在附近能否開得很快，以及是否旅遊熱點、較多人聚集等。銅鑼灣的工程預計今年第三季起在晚間時分動工，同年第四季完成，開支估算約500萬元。

