銅鑼灣利園推「秋日美饌尊賞」！免費送$50電子餐飲券+高達$750回贈 天婦羅名店首次登港+Happy Hour買一送一

踏入秋季，銅鑼灣的利園區再度為食客帶來驚喜。由即日起至10月28日，商場推出「秋日美饌尊賞」活動，顧客可以免費領取價值$50指定餐飲電子禮券，並有機會賺取高達$750的現金回贈。配合多間新餐廳進駐、精品咖啡店開幕，以及一系列酒吧的買一送一優惠，利園區無疑成為今個秋天市民聚會和享受美食的理想去處。

新餐廳強勢登場 天婦羅名店＋打卡咖啡

利園區迎來多間人氣餐廳的進駐，其中來自日本福岡的「長岡博多天婦羅 Tempura Nagaoka」首次登陸香港，短短開業一個月已成為新晉排隊名店。餐廳保留日本總店的「屋台」氛圍，並以空運食材製作，即點即炸，為食客呈現正宗博多風味。同時，本地精品咖啡品牌 Brentwood Coffee Roaster 亦正式進駐利園三期，以落地玻璃窗與綠植裝潢營造愜意氛圍，並推出限定特飲「Tropical Sunset」，成為咖啡愛好者的新打卡熱點。

Happy Hour必去！酒吧買一送一＋Oktoberfest登場

想下班小酌？利園區多間酒吧推出抵玩優惠，多間酒吧和餐廳於指定時段推出 Happy Hour 優惠，其中 Noir 位於希慎廣場誠品書店內，每逢星期一至五下午3時至7時均提供葡萄酒、清酒、烈酒、啤酒及無酒精飲品的買一送一優惠，為上班族提供放鬆心情的喘息空間。Cadillac Bar & Grill 則推出「每日瘋狂時段」，啤酒低至$18，更在10月化身為香港的Oktoberfest啤酒節現場，供應德國豬腳和香腸拼盤，讓顧客於本地亦能感受濃厚的節慶氛圍。至於心燒酒場則與日本經典角色豆腐人聯乘，推出限量Highball杯及周邊，粉絲必搶。

中秋聚餐好去處 中菜館推限定套餐

利園區同時亦是中秋佳節聚餐的理想選擇。海港薈特別推出以阿拉斯加長腳蟹、澳洲龍蝦及南非鮑魚為主題的中秋盛宴；樂天皇朝則設有「月滿人圓・味藏心意」限定套餐，以八色小籠包為代表菜式；而十里洋場則於新址推出大閘蟹宴，更推出「二人同行一人免費」的優惠，為節日聚會添上驚喜。

無須消費送港幣$50指定餐廳電子禮券

想以最抵價錢歎盡各國美食？密切留意希慎廣場及利舞臺廣場場內的二維碼，一掃即可解鎖港幣$50指定餐廳電子禮券，於指定餐廳消費滿港幣$100即可使用！包括人氣夏威夷魚生飯Peek-a-Poke、主打慢煮熟成牛肉Slow Cow、日式燒肉放題佐賀燒肉谷、丸龜製麵、牛気、正宗韓菜老字號羅寶韓國料理等，讓你嚐盡場內泰日台各國美食！

「HK$50 指定餐廳電子優惠禮券」指定適用商戶 希慎廣場 利舞臺廣場

賺盡高達港幣$750現金回贈

驚喜優惠豈止如此？推廣期內於指定餐廳消費滿指定金額，並於消費當日透過Lee Gardens應用程式成功上載合資格消費單據，即可獲享指定商戶的電子禮券，合共可賺取總值高達港幣HK$750精彩禮遇，適用於美食餐飲、時尚服飾、生活精品等，涵蓋多個範疇！

獎賞類別 商場 推廣期內於指定餐廳消費金額 (同日電子貨幣消費淨值*) 獎賞 1 利園區 HK$500 或以上 HK$50 利園區指定商戶電子優惠禮券 2 HK$1,500 或以上 HK$100 利園區指定商戶電子優惠禮券 3 HK$3,500 或以上 HK$250 利園區電子優惠禮券

利園區呈獻秋日美饌尊賞詳情

日期：即日至10月28日（換完即止）

換領地點：

hy! 會員: 利園一期一樓、希慎廣場二樓及利舞臺廣場一樓禮賓部 （上午11 時至晚上10 時30 分）

Club Avenue 會員: 利園一期三樓Club Avenue 貴賓室或二樓Club Avenue 會員專櫃 （中午 12 時至晚上8 時）

