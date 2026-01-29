銅鑼灣全新法國菜餐館Ébauche 前米芝蓮二星Écriture班底自立門戶！本地大廚主理法式Fine Dining

銅鑼灣最近有一間備受矚目的Fine Dining新貴低調開業，名為Ébauche。這家餐廳之所以引起美食圈熱話，全因餐廳的靈魂人物——年僅 28 歲的本地主廚歐浩然（Toni Au）。Toni曾任職米芝蓮二星名店Écriture長達五年，更遠赴西班牙三星餐廳El Celler de Can Roca學藝，Fine Dining廚藝底子深厚。 今次他自立門戶，不再單純複製傳統法菜，而是大膽將其成長過程中的「香港味覺記憶」融入精緻餐飲中。究竟這位本地薑能否駕馭「中西合璧」這個高難度命題？

當法式貝涅餅遇上廣東南乳

晚餐的序幕由一系列精緻小食揭開，當中最令人印象深刻的莫過於「南乳牛筋炸貝涅餅」。單看外表，它像是一顆金黃酥脆的法式冬甩（Beignet），但一口咬下，熟悉的香氣瞬間在口腔爆發，那是廣東人最熟悉的南乳燜牛筋味道！Toni巧妙地將軟腍入味的牛筋釀入麵團中，外層脆身不油膩，內餡鹹香惹味，配上特製的南乳蛋黃醬，將街頭小食的粗獷轉化為Fine Dining的細膩，這道「中法混血」的前菜，已是整晚的第一個高潮。 另一道「深海池魚茄子撻」亦同樣精彩，靈感源自川式涼拌茄子，魚肉經過熟成處理，鮮味更濃縮，配搭帶有煙燻味的茄子泥及清新的柚子香氣，酸爽開胃，成功喚醒了味蕾。

梅菜牛油有驚喜。

乾式熟成馬友的油脂盛宴

主菜環節，Chef Toni 選擇了本地人極之喜愛的「馬友」作為主角，這在法式餐廳中相當罕見。這道炭烤馬友經過乾式熟成處理，魚皮燒得焦香卜卜脆，魚肉卻依然保持豐腴多汁。最妙的是他搭配了檸檬葉牛油及自製檸檬葉魚汁，那股獨特的東南亞清香正好中和了馬友豐富的魚油，吃起來油潤而不膩，味道層次有種高級感。

炭烤馬友配檸檬葉牛油及自製檸檬葉魚汁

至於肉類主菜，可以品嚐乾式熟成鴨胸，或升級選擇炭烤和牛。鴨胸配搭了靈感來自大阪燒的「椰菜鴨雜千層酥」，創意十足。隨後奉上的澱粉類主食——米形意粉，更是充滿了「家」的味道。廚師用油封鴨胸、冬筍及蔥油去煮意粉，入口溫潤，鴨油的香氣包裹著每一粒意粉，口感滑溜，這種暖胃的飽足感，不禁讓人想起家中那一碗熱騰騰的湯飯，完美呼應了大廚想表達的「溫暖與踏實」。

乾式熟成鴨胸

鴨胸配搭了靈感來自大阪燒的「椰菜鴨雜千層酥」，創意十足。

香煎帶子、番茄高湯、修隆醬汁

日本蕪菁雞肝黑松露撻

香煎白子、白粟米、海膽

清爽收尾與零距離互動

在經歷了濃郁的主菜後，甜品環節回歸清新。一道「青瓜青蘋果糯米冰漿」讓人眼前一亮，靈感源自貴州傳統甜品，青瓜與青蘋果的爽脆酸甜，配上清酒果凍，瞬間清除了口腔的油膩感，這是一個非常聰明且優雅的結尾。除了食物，Ébauche 的用餐環境亦值得一讚。餐廳採用開放式廚房設計，設有一張面對廚房的主廚長餐桌。坐在這裡，你不僅是食客，更像是去朋友家作客，可以近距離欣賞廚師團隊行雲流水的烹飪過程，甚至直接與 Chef Toni 交流每道菜背後的故事。這種私密而互動性強的體驗，在銅鑼灣鬧市中顯得格外珍貴。

甜品由甜點主廚甄栢揚主理，以亞洲風味元素融入甜點創作。

以 $1,380 的價位來說，Ébauche 提供的 8 道菜嚐味菜單無論在食材運用、烹調技藝還是創意度上，都展現出極高的性價比。Chef Toni 成功地將其紮實的法式功底與本地飲食文化結合，菜式既有精緻的「色」，亦有令人共鳴的「味」。如果你想體驗一場既有 Fine Dining 規格，又充滿驚喜的晚餐，Ébauche 絕對值得放入你的必試清單。

Ébauche

地址： 銅鑼灣渣甸街 66 號亨環 18 樓（地圖按此）

營業時間： 星期四至一 18:00 - 00:00 (星期二、三休息)

價錢： 8 道菜嚐味套餐 HK$1,380/位 (+10% 服務費)

電話：64928881

