銅鑼灣雞三和｜日本名古屋雞料理名店進駐時代廣場 第五代社長家訓：只可專注做雞
和牛專門店聽得多，但專食雞肉的專門店卻非常罕見，近日就有間日本百年老店宣布進軍香港，即睇Yahoo Food專訪：
我們的家族有個宗旨，就是不能做雞肉以外的肉食事業，我們只會集中並專注雞肉的品質當中。雞三和第五代傳人古川翔大
銅鑼灣又有日本新餐廳進駐了，說的是在日本名古屋擁有逾125年歷史，雞料理名店「雞三和 TORISANWA」。品牌香港首間分店近日終於在銅鑼灣時代廣場正式開幕，品牌選用被譽為日本三大土雞的名古屋交趾雞入饌，提供多款丼飯定食、地道水炊鍋、唐揚炸雞等美食，各位雞肉迷記得不要錯過。
百年老字號 農場直送雞肉
「雞三和TORISANWA」是日本始於1900年純種名古屋交趾雞品牌之一，亦是日本最大型的連鎖雞肉料理店餐廳。餐廳最特別之處，是選用品牌自家農場，養殖的名古屋交趾雞入饌。由於名古屋交趾雞對光線和聲音極為敏感，而且容易吵鬧，因此品牌使用無窗雞舍，可以調節光線、聲音、溫度和濕度，而且這些雞都是在放養環境中飼養的，每33平方米的面積內最多只飼養33隻雞，為它們提供一個輕鬆、無壓力的環境。
第五代傳人來港視察
品牌早前進駐新加坡跟台灣，香港是第三間海外店，餐牌大致上與日本店分別不大，但海外店均有供應雞肉火鍋水炊鍋跟壽喜燒鍋，「因為海外店的環境更大，因此有更多空間品嚐火鍋。」品牌第五代傳人，品牌社長古川翔大說，今次香港開店，他特意來港監督出品。
多款雞肉小食 首推唐揚炸雞
三和雞的餐牌可以說是非常直白簡單，只有雞肉的選擇，主要是雞肉丼飯跟小食，雞肉方面可選名古屋交趾雞又或者香草美水雞。小食方面個人特別推介唐揚炸雞，皮薄多汁，值得一讚是即使是油炸美食，亦沒有炸過頭；如果喜歡吃甜膩一點，可選甜醬油烤雞翼，這款日式醬油的甜蜜感深受不少日本人所喜愛。
醬汁選用百年配方
不過說到餐廳最不得不食的，必數到多款雞肉丼飯，其中的鎮店之寶就是特上名古屋交趾雞親子丼。其親子丼嚴守1900年百年創業秘方，其醬汁奧秘在於以獨家魚貝高湯為基底，並特別加入了名古屋交趾雞的雞骨高湯精華作為秘方，餐廳捨棄了洋蔥等在親子丼中常見食材，只為極致提煉高湯。
第五代社長：「只能做雞肉的事業」
俗話說：「富不過三代」，但雞三和的家庭事業已過百年，傳到第五代的古川翔大手中，「我們的家族有個宗旨，就是不能做雞肉以外的肉食事業，我們只會集中並專注雞肉的品質當中。」他說，亦因代代都堅持着這個宗旨，才能讓雞三和的味道一代傳一代。
雞三和 TORISANWA
地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場B2樓B224A號舖（地圖按此）
電話：2166 1189
營業時間：11:30am-10:00pm
