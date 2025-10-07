Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

CulinArt 1862「從農場到餐桌」套餐低至44折！人均$298起食日本生蠔/炙燒吞拿魚/法式經典焗龍蝦+任食甜品

CulinArt 1862座落於銅鑼灣煤氣旗艦店內，10月7日下午三點於KKday推出限時44折優惠套餐，人均最平$298起，讓食客以超值價格享受精緻西餐體驗。「從農場到餐桌」豐盛分享套餐為雙人設計，前菜海鮮拼盤包含日本新鮮生蠔、炙燒吞拿魚佐柚子醋芝麻、忌廉白酒煮青口等，至於主菜亦可選乾式熟成「烤鴨胸」、乾式熟成「美國安格斯」、法式經典焗龍蝦，夠晒滿足！

「從農場到餐桌」套餐 人均$298起

今次限時推出的44折優惠套餐，折後人均最平$298起。套餐為雙人設計，前菜海鮮拼盤包含6隻日本新鮮生蠔配Bloody Mary雪葩、炙燒吞拿魚佐柚子醋芝麻、忌廉白酒煮青口、法式雞肉蘑菇千層酥盒，以及巴黎風味手切牛肉他他；第二道為龍蝦濃湯配龍蒿和龍蝦慕斯，湯底濃郁鮮美，融合了龍蒿的清香與龍蝦慕斯的細膩口感，層次豐富。主菜部分，大家可依個人喜好選擇乾式熟成烤鴨胸、乾式熟成美國安格斯西冷扒或法式經典焗龍蝦。每一道主菜皆以兩人分享分量呈現，無論是低溫慢烤、肉質細嫩的鴨胸，還是外酥內嫩、肉香四溢的安格斯西冷扒，亦或焗至金黃、鮮甜彈牙的法式龍蝦，都展現主廚精湛手藝與食材的極致品質，適合與摯愛親友一同品嚐。配菜包括烤露筍配蛋黃醬和烤薯仔配小牛肉汁，最後還有KKday獨家升級的甜品盛典任食環節。

生蠔

【44折優惠】豐盛分享「從農場到餐桌」二人盛宴

主菜：乾式熟成烤鴨胸 + 前菜、龍蝦濃湯、海鮮及任食甜品

用餐時收取原價加一服務費

特價：$596/2位，平均$298/位（ 原價：$1,356/2位 ）

【47折優惠】豐盛分享「從農場到餐桌」二人盛宴

主菜：乾式熟成美國安格斯西冷扒 + 前菜、龍蝦濃湯、海鮮及任食甜品

用餐時收取原價加一服務費

特價：$668/2位，平均$334/位 （ 原價：$1,436/2位 ）

【47折優惠】豐盛分享「從農場到餐桌」二人盛宴

主菜：法式經典焗龍蝦 + 前菜、龍蝦濃湯、海鮮及任食甜品

用餐時收取原價加一服務費

特價：$728/2位，平均$364/位（ 原價：$1,556/2位 ）

法式雞肉千層酥盒

乾式熟成「美國安格斯」

法式經典焗龍蝦

餐廳環境

銅鑼灣CulinArt 1862

地址：香港銅鑼灣禮頓道 29 號華懋禮頓廣場地下及 1 樓（地圖）

