銅鑼灣5000呎廚房美學新地標！歐洲頂級廚具品牌齊聚「House of Great Treasure」

在這個講究生活品味的年代，廚房早已不再是單純烹飪的場所，更是展現個人美學品味的重要舞台。全港最大歐洲廚具陳列室「House of Great Treasure」正式開幕！這個超過5,000呎的夢想廚房空間落戶銅鑼灣禮頓道，為香港生活品味愛好者帶來前所未有的廚房設計體驗 。









彷如珍寶大宅的陳列室，映入眼簾的是9款風格迥異的廚房樣板，每一款都展現著不同的生活美學。從溫柔浪漫的粉紅大理石配奶油色電器，到充滿現代工業感的黑鋼不鏽鋼設計，再到簡約優雅的白橡木極簡風格，每個空間都像是為不同個性的屋主量身打造的生活舞台 。這裡展示超過250件來自五大歐洲頂級品牌的廚電精品，讓每位訪客都能找到屬於自己的廚房靈感 。

FULGOR MILANO：意式奢華典範

這個創立於1949年的意大利品牌，專門為豪宅和星級酒店打造頂級廚房設備 。品牌負責人Antonio對香港市場充滿信心：「香港是美食天堂，我們希望以意大利工藝提升烹飪體驗」。其產品結合環保材質與意式美學，並獲得多項國際認證，為追求極致品味的用家提供星級廚房解決方案 。









STEEL CUCINE：商用級家用專家

源自1922年的意大利商用爐具世家，以超級跑車級的精密工藝製造嵌入式煮食爐，並通過ISO 9001認證 。負責人Attilio Po分享品牌理念：「我們的設計不僅高效，更旨在創造凝聚情感的廚房空間」。品牌將三代傳承的商用爐具技術融入家用市場，讓家庭廚房也能擁有專業級性能 。









BLANCO：德國百年用水管理專家

這個百年德國品牌以精密工程提供令人驚艷的廚房配置方案，結合多樣化鋅盆、多功能水龍頭和實用垃圾處理系統 。亞太區董事總經理Lars Myrup解釋品牌特色：「我們將日常用水轉化為直覺式體驗」。BLANCO致力革新廚房用水體驗，讓每個細節都展現德系工藝的精準與美感 。









Yalos Murano：意大利玻璃工藝藝術

這個專注於全手工製玻璃製品的品牌，以精湛的意大利工藝和獨特設計風格聞名 。其鋅盆、餐具和擺設展現細緻紋理與高雅風格，為家居帶來奢華感和藝術氛圍 。每件產品都展現專業工匠技藝，營造精緻氛圍的同時滿足品味需求 。









CRISTAL：高性價比實力之選

這個意大利品牌專注全套廚房電器，以高穩定性與親民價格滿足香港中階住宅需求 。產品採用瓷化玻璃、強化玻璃及不銹鋼等優質材質，所有產品均通過嚴格安全測試 。CRISTAL成功結合意大利工藝與實用設計，為注重品質又考量預算的家庭打造理想的廚房解決方案 。









除了廚房設備，長富集團還帶來DRYMASTER浴室寶系列，專門針對香港潮濕氣候和居住環境設計 。每款天花式浴室乾衣寶都整合抽濕、乾衣、暖風及空氣淨化等多重功能，為香港家庭提供最貼心的浴室解決方案 。







