銅鑼灣Sogo外擬裝防撞欄 區議員關注會否影響節日人流暢通度

銅鑼灣Sogo外疑裝防撞欄，區議員關注會否影響節日人流暢通度。(灣仔區議會文件/設計圖片)

政府計劃在銅鑼灣崇光百貨Sogo外安裝汽車防撞欄或護柱，總開支約500萬元。灣仔區議員李碧儀今早(14日)在港台節目指，區議會下星期會開會討論有關工程，相信屆時會重點探討安裝防撞欄後，會否影響節日或維園有特別活動時的人流暢通度，期望政府提供相關數字作參考。

仍有斟酌空間

李碧儀表示，平日的銅鑼灣人流已非常多，維園舉辦工展會或花市時更甚，以往曾有汽車剷上行人路，她亦不時收到市民投訴，司機不熟路，不知道不能駛入行人專用區。她透露私下曾與當局探討在路邊加裝欄杆的可行性，認為要平衡人流暢通度與風險，就需要了解當局的未來部署。目前模擬圖展示的防撞欄密度頗高，雖然大前提是要保障安全，但不希望影響行人，相信有斟酌空間。

未交代防撞欄是固定或可伸縮

李碧儀又指，當局提交的文件沒有詳細交代防撞欄是固定抑或可伸縮，但重申做任何事情都需要平衡，尤其因為該處有上落貨的需要，亦要平衡商住居民的使用，留有彈性較為適合。區議會一向關注工程的施工時間表，不希望有不必要延誤。

