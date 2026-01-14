銅鑼灣SOGO外裝防撞欄︱區議員：位置有斟酌空間 選伸縮柱可兼顧不同需要︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】銅鑼灣崇光百貨對出及百德新街行人專用街道擬安裝汽車防撞欄，灣仔區議員李碧儀表示，銅鑼灣一帶人流非常密集，曾有不少投訴關於有車輛誤入行人區。李碧儀又指，現時模擬圖顯示的防撞欄較大和密集，認為在保障行人安全同時，也要考慮會否造成人流擁擠，而文件中提及到的收放式護柱，相信可以提供彈性方案，兼顧需要上落貨的店鋪。

人流密集 曾有車輛誤入行人區

政府向灣仔區議會地區設施及工程委員會提出建議，在銅鑼灣軒尼斯道崇光百貨對開過路處、以及百德新街全日行人專用街道安裝防撞欄或防護柱，防止「有心人士」利用汽車攻擊行人通道上密集的人流，工程開支涉及 500 萬。

灣仔區議員李碧儀今早（14日）接受電台訪問，稱議會不時收到投訴，有不熟悉道路的車主不清楚該位置為行人專用區，又或是不小心駛進該處，認為政府上述建議是為確保行人安全。她又指，崇光百貨對出以及百德新街行人專用街道一帶平日人流非常密集，不論是當區居民、勞動人口以及遊客，維園不時亦有活動，交通風險較高。雖然議會過往未有就安裝汽車防撞欄有正式討論，但私下亦探討過加裝欄杆的可行性。

模擬圖顯示防撞欄較大 需兼顧人流疏通

李碧儀表示，在保障行人安全同時，亦需要考慮在人流多時會否造成擁擠。她認同現時模擬圖顯示的防撞欄看起來較大和密集，認為政府需要提供人流數據做參考、以及警方在維園有大型活動時的部署，相信防護欄的位置會有斟酌的空間。

計劃內提及汽車防撞柱，包括固定式及收放式護柱，後者可以伸縮，李碧儀指文件內沒有詳細解釋，但銅鑼灣土地用途甚廣，很多商業區內的店鋪有上落貨需要，要平衡各方利益下，有彈性的方案會比較適合，惟全部引入收放式護柱造價會更高，及後會將市民和商鋪的查詢和意見向當局反映。她又表示，議會會確保部門按照工程進度完成加裝防撞欄，避免影響銅鑼灣作為核心地帶的運作。