銭湯散步男ウォズ意外爆紅！ 渡邊圭祐文化祭裝嫩失敗！

泡湯配散步的仙台日常

仙台長大的渡邊圭祐，平常就愛銭湯加散步，ViVi訪問笑說：「學生時期零人緣，現在才在補おじいちゃんビンゴ！」

結果2018年《假面騎士Zi-O》ウォズ一角直接讓他從地方咖變全國偶像，粉絲留言：「冷酷原來是泡出來的？」🛀

オーディション落馬後的意外禮物

本來衝主角結果掉馬，製作人臨時丟給他ウォズ，沒想到這轉折直接開外掛。2020年《戀はつづくよどこまでも》仁志琉星醫生又爆紅，

X變成「仁志診所」，網友刷：「這醫生我天天報到！」💉

31歲硬演高中生的文化祭

《女神降臨 Before/After》神田俊役，31歲回文化祭，試寫會後X瘋傳：「這哪是高中生，根本永遠王子！」

女性自身訪問自嘲：「冰王子壓感情超累」，粉絲P圖：「文化祭我也要去！」🎉

財閥復讐的凡人翻身

TX《財閥復讐》演伊勢由貴也，公告一出粉絲嗨：「圭祐復仇劇終於來了！」他說「凡人視角最難」，

留言區直接：「減點人生要反殺了！」YTV《戀愛禁止》郷田肇也同步，雙劇追到手軟。📈

ハンサム展的便利貼狂歡

10月「20th Anniversary ULTRA HANDSOME MUSEUM」閉幕，留言牆彩色便利貼滿天飛，852讚裡面全是「歷史太感動，直播倒數！」

Real Sound四人聊新曲《Here Today》，網友截：「這團隊絆也太真！」📌

夜店沙發上的發光球

《ドラマコーチ》增岡オフショット，黃川田雅哉跟他玩發光球，332讚留言：「亂鬥後的溫馨畫面！」

粉絲調侃：「這夜店我訂位！」WOWOW《アオハライド》預告61讚：「ストロボ・エッジ等不及！」💡

故鄉大使的潛艇任務

2023年當みやぎ絆大使，他說：「想推仙台的好。」《沈黙の艦隊 北極海大海戦》森山健介上映中，

粉絲衝戲院：「潛艇戲帥炸！」模型プレス訪問講「人生を変えた出会い」，網友：「散步男的勵志史！」🚢

Japhub小編有話說

老實講，渡邊圭祐這種「銭湯變冰王子」的傢伙，總讓人覺得圈子還挺有趣。從ウォズ意外爆紅，到財閥凡人反轉，2025年的他，顯然還要用減點人生的神劇本，繼續電翻眾生！