銷毀安排學生入讀電話訊息 助理校長及家長涉妨礙司法公正提訊
【on.cc東網專訊】廉政公署今早29日)落案起訴一名政府資助中學助理校長及一名家長妨礙司法公正，控告二人涉嫌銷毀該名家長就安排兒子入讀中二的貪污證據，干擾廉署刑事調查。案件今日下午在屯門裁判法院提訊。
被告孔少丹，50歲，廠商會蔡章閣中學(蔡章閣中學)助理校長，及蔡鈺，38歲，學生家長，同被控一項妨礙司法公正，違反普通法。
案發時，蔡鈺的兒子獲分配2024/2025學年蔡章閣中學的中二學位。該校助理校長孔少丹於2024年7月底審閱蔡鈺兒子的學歷文件後，要求他入學試合格方可入讀該校中二。蔡鈺兒子因拒絕應考而獲安排入讀中一。
蔡鈺同年8月初透過電話通訊軟件發送訊息，要求孔少丹安排兒子入讀中二。基於學位情況，孔少丹後來告訴蔡鈺，只要其兒子出席考試便可入讀中二。蔡鈺得知安排後透過支付工具向孔少丹發送10,000元人民幣，孔少丹拒絕接受，並於8月下旬向校長匯報事件。
廉署接獲貪污投訴後展開調查。廉署人員於同年8月26日會見孔少丹，指他與蔡鈺之間的電話訊息是貪污證據，提醒他切勿刪除有關訊息。不過，於同年9月12日，蔡鈺應孔少丹的要求見面時，他們涉嫌商討刪除蔡鈺的電話訊息。與孔少丹會面後，蔡鈺刪除二人先前所有電話訊息。
控罪指兩名被告涉嫌於2024年9月12日妨礙司法公正，銷毀或干擾廉署就蔡鈺被指稱貪污而進行的刑事調查的資料。
