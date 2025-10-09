鋒味雞翼食譜│挑戰復刻青花椒味雞翼 雙重方法更入味

焦點

恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？

最近麥當勞的鋒味系列一出，其中的鋒味青花椒味雞翼有人歡喜有人彈，如果想吃到合自己口味的雞翼，不如便自己又試試復刻，即睇Yahoo食譜：

最近麥當勞的鋒味系列一出，引起不少話題，其中的鋒味青花椒味雞翼有人歡喜有人彈，始終各人口味不同，如果想吃到合自己口味的雞翼，不如便自己又試試復刻。這次的做法是先用炒過的花椒加其他配料煲水浸熟雞翼，再沾上混合青花椒的炸漿，把表皮炸脆炸香，做到外脆內嫩又不會表皮過油。如果不愛油炸品，浸完的雞翼其實亦已入味可以直接吃，一樣充滿青花椒的麻香，即睇如何製作鋒味青花椒雞翼：

青花椒味雞翼（5隻份量）

烹煮時間：25分鐘

材料：

雞中翼5隻

浸雞翼水：

水500毫升

青花椒1湯匙

粗鹽2湯匙

八角1粒

葱2條

香葉1片

辣椒乾3隻

薑2片

炸漿：

炸粉100克

水60毫升

油1茶匙

青花椒碎半湯匙

鹽半茶匙

十三香(或五香粉)半茶匙

辣椒粉半茶匙

老抽1茶匙

做法

1. 青花椒白鑊細火炒香，取出半湯匙份量打碎備用。其他花椒留在鍋中，連同八角、香葉和辣椒乾同炒香。
1. 青花椒白鑊細火炒香，取出半湯匙份量打碎備用。其他花椒留在鍋中，連同八角、香葉和辣椒乾同炒香。
2. 鍋中加入薑、葱、粗鹽和水，滾起，加入雞翼再次滾起，熄火，焗10分鐘，撈起浸冰水。
2. 鍋中加入薑、葱、粗鹽和水，滾起，加入雞翼再次滾起，熄火，焗10分鐘，撈起浸冰水。
3. 將炸漿材料調勻，放入雞翼沾炸漿，放入開始冒泡的油中，先中火炸至微金黃，撈起。開大火，放回雞翼再炸5至10秒，視喜歡的金黃程度即可。
3. 將炸漿材料調勻，放入雞翼沾炸漿，放入開始冒泡的油中，先中火炸至微金黃，撈起。開大火，放回雞翼再炸5至10秒，視喜歡的金黃程度即可。
完成品
完成品

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

文、攝：謝翠玲

AMa

