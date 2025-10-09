鋒味雞翼食譜│挑戰復刻青花椒味雞翼 雙重方法更入味

最近麥當勞的鋒味系列一出，引起不少話題，其中的鋒味青花椒味雞翼有人歡喜有人彈，始終各人口味不同，如果想吃到合自己口味的雞翼，不如便自己又試試復刻。這次的做法是先用炒過的花椒加其他配料煲水浸熟雞翼，再沾上混合青花椒的炸漿，把表皮炸脆炸香，做到外脆內嫩又不會表皮過油。如果不愛油炸品，浸完的雞翼其實亦已入味可以直接吃，一樣充滿青花椒的麻香，即睇如何製作鋒味青花椒雞翼：

青花椒味雞翼（5隻份量）

烹煮時間：25分鐘

材料：

雞中翼5隻

浸雞翼水：

水500毫升

青花椒1湯匙

粗鹽2湯匙

八角1粒

葱2條

香葉1片

辣椒乾3隻

薑2片

炸漿：

炸粉100克

水60毫升

油1茶匙

青花椒碎半湯匙

鹽半茶匙

十三香(或五香粉)半茶匙

辣椒粉半茶匙

老抽1茶匙

做法

1. 青花椒白鑊細火炒香，取出半湯匙份量打碎備用。其他花椒留在鍋中，連同八角、香葉和辣椒乾同炒香。

2. 鍋中加入薑、葱、粗鹽和水，滾起，加入雞翼再次滾起，熄火，焗10分鐘，撈起浸冰水。

3. 將炸漿材料調勻，放入雞翼沾炸漿，放入開始冒泡的油中，先中火炸至微金黃，撈起。開大火，放回雞翼再炸5至10秒，視喜歡的金黃程度即可。

完成品

文、攝：謝翠玲