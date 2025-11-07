鋪路搵人仔 小島瑠璃子復出亮相中國大使館活動

【on.cc東網專訊】31歲日本前性感女星小島瑠璃子，前年秘嫁經營桑拿浴室生意的社長北村功太兼誕下一子後，淡出藝能界。但好景不常，今年2月其夫因財困在寓所自殺身亡，今後要獨力賺錢養仔的她，上月便宣布自立門戶正式復出。

昨日(6日)，染上一頭金髮的小島，現身在日中國大使館出席中日合作紀錄片試映會，相隔近3年亮相公開活動。婚前曾計劃到中國留學的她，以流利普通話打招呼，又揚言想挑戰與中國有關的工作，看來仍未放棄其搵人仔的「中國夢」。

