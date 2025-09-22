樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
鋼筋插巴士 北大嶼山公路交通意外 貨車載滿鐵枝直插巴士上層座位︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】北大嶼山公路今日（22 日）早上發生交通意外，往機場方向交通一度受阻。網傳相片顯示，今日早上北大嶼山公路往機場方向近欣澳的慢線，一輛貨車與一輛巴士相撞，貨車上多捆鋼筋插穿巴士車尾玻璃。
網民上載的相片 可見，貨車車斗載滿長鋼筋，部分鋼筋直接插進巴士車尾，將車尾玻璃擊碎，碎片散落，巴士車身明顯受損。
據了解，涉事城巴司機55歲，駕駛城巴經過北大嶼山公路期間，因前面交通問題停下，後方53歲司機接着停車時不慎把運載中的鐵枝插到城巴上層後面玻璃，其後報案。事件中無人受傷。
據報指消防及救護到場後，確定事件無人受傷，涉事路段交通一度受阻，現時行車線已經解封，交通回復正常。
首先，很多人最容易忽略的就是「第一道湯水要倒掉」！泡麵在沖泡過程中，麵體上的油脂與部分鈉含量會溶在第一次的熱水裡，如果直接吃下肚，等於把多餘的鹽分和油脂全都喝光光…，建議把第一道水倒掉再重新加熱水，不但能降低鈉與油脂的攝取，也能讓麵條更清爽。除了換水這招，...
樺加沙打風・掃貨圖輯︱墟冚的街市 孤獨的方包︱Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已預警，考慮在明日（22 日）下午一至四時改發八號烈風或暴風信號。民以食為天，為免往後數日超市、街市停業導致「糧荒」，甚或風災後捱貴菜，家庭主婦昨日（21 日）起已空群出擊，全力掃貨。城中各大超市及街市今日繼續風捲殘雲，一片狼籍。
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」
樺加沙打風｜玻璃窗貼膠紙防風？一文睇清天文台、消防處、專家建議 台灣當局實測｜Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，有商戶提早宣布休業安排，亦有市民買定幾日餸，並搶購膠紙貼窗戶。每逢打風都有大廈及住戶在玻璃窗貼上膠紙，究竟這個做法是否能防風？貼膠紙的用途和目的是什麼？香港天文台、消防處、專家有以下建議，台灣部門則有另一觀點。
Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。
樺加沙打風｜眼壁置換後風眼變「大眼仔」 簡單解釋過程及成因｜Yahoo
超強颱風樺加沙成為今年的西北太平洋「風王」，今日將會進入南海，迫近廣東沿岸，而樺加沙亦在周日（21 日）晚上深夜至今日（22 日）凌晨經歷了在超強颱風常見的眼壁置換（Eyewall Replacement Cycle, ERC）過程。到底甚麼是眼壁置換呢？
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。
樺加沙打風｜教育局宣布所有學校周二周三停課 醫管局取消周三所有非緊急服務｜Yahoo
由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會，今日就超強颱風樺加沙的評估和預測而發放最新資訊，各部門都推出措施應對，其中教育局宣布，所有學校包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校明日（23 日）及後日（24 日）將停課。停課期間，學校暫停接收 2026 年度小一入學自行分配學位的紙本申請。有關紙本申請的截止日期延至 9 月 30 日。家長亦可選擇於周五（26 日）或之前透過「小一入學電子平台」（epoa.edb.gov.hk）遞交電子申請，詳情載於教育局網頁。
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。
【on.cc東網專訊】藝人李芷晴於無綫戀綜《女神配對計劃》播竣後，一度惹來負評，加上未能配對成功，似乎得不償失﹗不過這位女神俏俏地起革命，原來她與關嘉敏一樣，節目完結後繼續被參賽者表態力追，對她一直抱有好感的富二代求愛者Kenneth，揚言會開始發動攻勢，出動8
樺加沙打風｜機管局：機場明午 6 時起航班升降大幅減少 國泰料取消逾 500 航班 周四日間逐漸恢復運作｜Yahoo
超強颱風樺加沙將會進入南海，周三（24 日）最接近本港。機管局今午（22日）見記者表示，預計明日（23日）下午 6 時後航班升降將大幅減少，周三（24日）全日航班大受影響。機管局、民航處、多個政府部門及航空公司等約 1000 員工將留守機場。國泰航空表示，明日下午 6 時起，國泰在香港國際機場的進出境客運航班將會停止運作，預計到周四（25日）日間才會逐漸恢復運作，以目前情況預料取消逾 500 航班。
今年港產片步入寒冬，票房收入以至數量都跌至多年新低。今日有報導指，多年冇拍喜劇嘅張家輝將會同去年奪得金馬影后嘅鍾雪瑩（鍾雪）合作
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節
一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。
前TVB藝人李漫芬（Fanny）去年10月宣布與TVB結束18年賓主關係，表示自己於10年前已開咗一間個人公關公司接洽司儀工作，亦開始做帶貨直播。由於TVB近年多喺內地開劇，怕兼顧唔到家庭而決定出外闖。李漫芬與游水教練老公Alvin於2015年認識，拍拖兩年後結婚，育有7歲女兒談在心（Alfa），兩公婆堅持唔請工人姐姐，親力親為照顧囡囡。近日，李漫芬於社交平台分享女兒參加游泳賽事勇奪三面獎牌嘅照片，果然遺傳咗爸爸嘅運動細胞。
原片｜機管局聯同航空公司代表交代風暴期間安排
【Now新聞台】超強颱風樺加沙逼近，天文台中午12時20分發出一號戒備信號，今晚9時40分改發三號強風信號，並考慮明日下午1時至4時改發八號。機管局機場服務總監楊達榮，聯同多間航空公司代表見傳媒交代颱風吹襲期間安排。 #要間
超強颱風樺加沙來襲 明日稍後天氣急速轉壞 「周三掛十號？」
昨惹網上熱烈討論。超強颱風樺加沙來勢洶洶，香港天文台今日中午前後會發出一號戒備信號。集結在馬尼拉的樺加沙環流廣闊，天文台預料其今明兩日會繼續增強，並以超強颱風強度在本周中期靠近廣東沿岸，今日本港天色雖短暫好轉和酷熱，但明日稍後天氣開始急速轉壞，後日吹烈風至暴風。 昨晚8時，樺加沙集結在香港之東南偏東的馬尼拉之東北
【on.cc東網專訊】內地直播女團「SK月亮湖217」近日因跳上車舞，邊跳邊嗌「哥哥好帥、腹肌有8塊」等洗腦口號而爆紅，甚至紅到去台灣，其中企C位的網紅「楓葉姐姐」憑長腿靚樣圈粉無數，更有人指她靚到似AI，並神似韓團aespa成Karina！惟日前一場直播中，濾
颱風樺加沙｜「山竹」「天鴿」經濟損失至少58億元 樺加沙恐成天文數字？
超強颱風「樺加沙」正逐漸逼近本港，天文台預告其可能帶來與2017年「天鴿」及2018年「山竹」相若的顯著風暴潮，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。目前，不少市民已開始回憶起當年兩大颱風造成的破壞，並關注「樺加沙」可能帶來的經濟損失。根據天文台此前估算，「天鴿」和「山竹」共造成約58億港元的直接經濟損失，而「樺加沙」的強度若