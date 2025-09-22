鋼筋插巴士 北大嶼山公路交通意外 貨車載滿鐵枝直插巴士上層座位︱Yahoo

部分鋼筋直接插進巴士車尾（網上相片）

【Yahoo新聞報道】北大嶼山公路今日（22 日）早上發生交通意外，往機場方向交通一度受阻。網傳相片顯示，今日早上北大嶼山公路往機場方向近欣澳的慢線，一輛貨車與一輛巴士相撞，貨車上多捆鋼筋插穿巴士車尾玻璃。

網民上載的相片 可見，貨車車斗載滿長鋼筋，部分鋼筋直接插進巴士車尾，將車尾玻璃擊碎，碎片散落，巴士車身明顯受損。

據了解，涉事城巴司機55歲，駕駛城巴經過北大嶼山公路期間，因前面交通問題停下，後方53歲司機接着停車時不慎把運載中的鐵枝插到城巴上層後面玻璃，其後報案。事件中無人受傷。

據報指消防及救護到場後，確定事件無人受傷，涉事路段交通一度受阻，現時行車線已經解封，交通回復正常。

車廂內情況可見，鋼筋已直插乘客座位上方位置。（Facebook專頁／車cam L（香港群組））