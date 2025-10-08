天氣 酷熱

昨日是二十四節氣中的「寒露」，代表天氣漸寒。但天文台昨在市區錄得最高攝氏33.1度，是自1884年有紀錄以來最熱的寒露，亦打破10月酷熱日數紀錄。

中秋剛過，踏入10月亦已9日，天文台昨早再發出酷熱天氣警告，是10月以來第4天錄得33度或以上高溫，打破10月最多酷熱日數紀錄。天文台預計，受高空反氣旋會在未來數日為廣東帶來普遍晴朗的天氣，未來幾日日間仍炎熱，最高達32度。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/錄最熱寒露-破10月最多酷熱日數紀錄/606862?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral