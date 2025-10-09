「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
錄音革命時代 TicNote 智能錄音卡重新定義聲音記錄體驗
在資訊爆炸的數位時代，如何將聲音內容轉化為有價值的知識資產，成為現代專業人士的核心需求。TicNote 智能錄音卡以其革命性的「Shadow AI」技術正式登陸香港，這款僅有信用卡厚度的設備，不只是錄音工具，更是智能助手，將徹底改變人們處理聲音資訊的方式。
TicNote 以 3 毫米的極致厚度和 29 克的輕盈重量，刷新了專業錄音設備的便攜標準 。配備磁吸錄音卡套後，可輕鬆吸附在手機背殼，實現真正的無感佩戴。更令人驚艷的是其續航能力——470mAh 電池支援連續 25 小時錄音，搭配 1.5 小時快充技術和 20 天超長待機，徹底解決了傳統錄音設備電力不足的痛點。
設備內置 64GB eMMC 高速存儲，可保存超過 430 小時的錄音內容，即使在無 WiFi 環境下也能正常工作 。三顆 MEMS 咪高峰的配置，靈敏度遠超普通手機錄音，配合 AI 降噪技術，能夠捕捉更細微、更清晰的聲音細節。
雙模式錄音系統適應不同場景需求
TicNote 的智能之處在於其雙模式錄音系統，只需一鍵切換即可適應不同使用場景 。「揚聲器」模式專為開放空間設計，能清晰收錄遠距聲源，適合線下會議、課堂講座等多人場景；「聽筒」模式則聚焦私密通話記錄，精準捕捉聽筒聲音且不外泄，特別適合遠程會議、電話採訪等封閉環境使用。
操作極其簡便，用戶只需長按開關 2 秒即可開始或結束錄音，真正實現了專業功能與易用性的完美平衡 。
Shadow AI：從錄音到智慧洞察的質變
TicNote 與市面產品的最大分別，在於搭載了突破性的自家「Shadow AI」智能系統 。這套集記錄、洞察、靈感閃現、分析、創作、思考功能於一體的 AI 引擎，讓錄音不再只是單純記錄，而是被 AI 深入理解，轉化為有價值的資料庫。
「Shadow AI」整合了 Gemini 2.5、ChatGPT-5、ChatGPT-4.1、Grok-3 等多個全球領先大語言模型 。其轉錄和總結功能支援包括粵語在內的 120+ 種語言及方言實時翻譯，配備智能斷句與自動排版，轉錄內容可全文搜索、關鍵詞定位與替換，讓資訊整理更高效且無遺漏。
從深度思考到頓悟時刻的 AI 體驗
Shadow AI 的深度思考（Deep Think）和深度研究（Deep Research）功能，能分析單個錄音檔，更可跨文件、跨項目交互，協助推理、知識整合並提出寫作建議。系統甚至能將多人對話轉化為 Podcast 般的對答形式，讓內容呈現更生動有趣。
最特別的是「頓悟時刻」（Aha Moment）功能，它能主動挖掘對話中非顯性但具價值的表達，沿著用戶習慣的思維路徑，嘗試點亮用家的思維 。當錄音資料愈來愈龐大複雜時，這個功能或許能帶來意想不到的靈感啟發。
40+ 專業模板與自定義功能
TicNote 專用 App 提供超過 40 個專業總結模板，支持簡潔、標準、詳細三種模式 。結合專業詞庫，用戶甚至可自定義 Prompt 模板，生成個性化的會議紀要、行動建議與待辦事項。每次錄音結束後，系統自動生成可視化思維導圖，清晰呈現對話的知識結構與議題脈絡。
配合 AI 記憶力的持續進化，每一次溝通、錄音、文件都會成為 AI 的經驗，最終成為協助用戶管理「記憶宮殿」的智能助手 。
TicNote 支持 APP 與 Web 雙端同步，文件與對話內容可自動同步至網頁端 。在隱私保護方面，系統通過 Google Cloud 和 AWS 新加坡伺服器提供雙重保障，嚴格遵循全球數據保護法律，確保用戶個人資訊得到充分保護。
