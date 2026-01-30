獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
錢小豪兒子龐景峰被指拖糧 涉事模特兒已報警
錢小豪兒子、錢嘉樂姪兒龐景峰，近日被指涉及拖糧，有讀者向《Yahoo新聞》爆料指，龐景峰涉及舉辦活動後，一直未有發放8名女模特兒的薪金，由10月追討至今，亦一直拖延。
龐景峰為錢小豪與郭秀雲的兒子、錢嘉樂姪兒，幾年前曾涉及無牌駕駛而被判社會服務令。有讀者向《Yahoo新聞》爆料指，龐景峰上年有份舉辦拳賽活動，當中經代理公司，聘請8名女模特兒作為拳賽PR（負責在VIP區接待貴賓）以及ring girl。
爆料人續稱，當初龐承諾兩星期內會發放薪金，期間超過數十次向其追問薪金下落，又引述龐覆稱「對唔住大家真係處理緊」、「我俾唔到一個確實日子，真係對唔住」，又曾聲言會處理，但最後 有關模特兒仍未收到薪金。
據讀者提供資料指，當晚的幾位模特兒，已經報警指控龐景峰詐騙、上報勞工處，及向小額錢債法庭落案，將於三月上庭。
Yahoo娛樂圈就事件聯絡龐景峰，截稿前暫未有回應。
