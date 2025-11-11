錢志敏判刑在即 「加密女王」涉騙逾10萬名中國長者 涉款50億英鎊 持假護照逃往倫敦｜Yahoo

中國商人錢志敏（圖片：Metropolitan Police）

【Yahoo新聞報道】涉約 50 億英鎊（約 510 億港元）、英國歷來最大宗比特幣洗錢案正在英國倫敦皇家法院審理，將於本周判刑，有「加密女王」之稱的中國女子錢志敏（Qian Zhimin）被指利用從逾十萬名中國長者騙取的資金購買加密貨幣，後逃往倫敦，生活奢華，警方在其租住的寓所內搜出數萬枚比特幣。

聲稱「躺著也能致富」

現年 47 歲的錢志敏在中國創辦天津藍天格銳電子科技有限公司，被指於2014年至2017年間聲稱利用投資者資金發展高科技產品及開採比特幣，對投資者聲稱「躺著也能致富」，但實際上是龐氏騙局。

錢志敏於 2017 年 9 月持假護照入境英國，在倫敦北部漢普斯特德山區（Hampstead Heath）租住豪宅，每月租金逾 1.7 萬英鎊（約 17 萬元）。她假扮成富裕的古董及鑽石商繼承人，指使其私人助理溫簡（Wen Jian）將比特幣兌換成現金及物業，試圖將有關資產「洗白」。

受害者遍及中國各省

據英國皇家檢控署資料，該公司吸引約 12 萬名投資者，遍及中國各省，存款總額超過400億元人民幣（約 430 億港元），當中大部分受害者為中老年人，部分因失去積蓄而陷入困境。

錢志敏在英國的豪宅（圖片：Metropolitan Police）

其中一名受害者余先生向 BBC 表示，他與妻子各投資約 6 萬人民幣（約 6.5 萬港元），原以為可獲兩倍回報，但最後血本無歸，更導致婚姻破裂，他形容公司會透過每日小額回報麻痺投資者，「讓我們以為真的可以『躺着賺錢』，直到完全失去判斷力」。

警方指，錢志敏的公司會舉辦大型推廣活動，並利用「愛國」口號及名人背書，吸引長者投資，甚至在北京人民大會堂舉行盛會，藍天格瑞的行銷策略被指針對許多中國中老年人的孤獨感，錢志敏曾以筆名「花花」在網上發表詩文，其中提到「要以初戀般的熱情愛護老人」。

抵英後資產升值20倍

錢志敏在英國期間過着奢華生活，據悉因曾計劃購買托特里奇地區（Totteridge Common）豪宅，但因資金來源不明引起警方注意。去年警方突擊搜查其寓所，被捕時寓所內還有四名以非法方式聘用的僱員，及發現大量載有比特幣的硬碟和電腦，隨後將她拘捕。

她最初否認指控，辯稱只是逃避中國政府對加密貨幣企業的打壓，但在今年 9 月的審訊中改為認罪。錢志敏的比特幣資產自她抵英後升值逾 20 倍。

料中國投資者追討困難

部分中國投資者已委託律師代表申請追回損失，但由於資金流向複雜、部分款項經多層推廣人轉手，索償程序預料困難重重。若最終仍有資產未被認領，理論上將歸英國政府所有。皇家檢控署正研究設立補償計劃，以協助未參與民事訴訟的受害者。

來源：BBC