錢志敏囚11年8個月 「加密女王」50億比特幣洗錢案 英法官：動機純粹貪婪｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】有「加密女王」之稱的中國女商人錢志敏（Qian Zhimin），被指從逾十萬名中國長者騙取資金購買加密貨幣，後逃往倫敦試圖將有關資產「洗白」，期間生活奢華。這宗涉約 50 億英鎊（約 510 億港元）、英國歷來最大宗的比特幣洗錢案周二（11 日）在英國判刑，錢志敏承認洗錢罪及持有和轉移犯罪所得，被判處11年8個月監禁。
官：精心策劃 手段複雜
法庭宣判時，錢志敏顯得情緒激動，法官 Sally-Ann Hales 形容錢志敏是這宗犯罪案從頭到尾的策劃者，精心策劃詐騙計劃，而且手段極為複雜，「動機純粹是貪婪」。
錢志敏另有兩名同黨同涉洗錢罪，其中林成福（Seng Hok Ling）被判囚4年11個月；另一名被告簡雯（Wen Jian）去年已被判入獄6年8個月。
現年 47 歲的錢志敏在中國創辦天津藍天格銳電子科技有限公司，被指於2014年至2017年間聲稱利用投資者資金發展高科技產品及開採比特幣，對投資者聲稱「躺著也能致富」，但實際上是龐氏騙局。
逃往倫敦將比特幣「洗白」 聘外賣員任助理
錢志敏於 2017 年 9 月持假護照入境英國，在倫敦北部漢普斯特德山區（Hampstead Heath）租住豪宅，每月租金逾 1.7 萬英鎊（約 17 萬元）。她假扮成富裕的古董及鑽石商繼承人，指使其私人助理簡雯（Wen Jian）將比特幣兌換成現金及物業，試圖將有關資產「洗白」。簡雯原在英快餐店任職外賣員，嘗試替錢買豪宅時，引起警方注意。
據英國皇家檢控署資料，該公司吸引約 12 萬名投資者，遍及中國各省，存款總額超過400億元人民幣（約 430 億港元），當中大部分受害者為中老年人，部分因失去積蓄而陷入困境。
