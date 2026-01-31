錦上路跳蚤市場結業 市民專程送別兼尋寶

【Now新聞台】逢周末開放的錦上路跳蚤市場最後一日營業，不少市民來送別兼尋寶。

開業近18年的錦上路跳蚤市場來到最後一個營業日，天公不造美都無阻市民來送別，商戶亦出盡招數「益街坊」。這裡有不少攤檔主打自家手作或二手舊物，賣的不只貨品，更是一份人情味。

她們則把握機會來尋寶。

鄺小姐：「在社交平台見到今日是最後一天(營業)，所以過來看看。這裡多本地人來，大家有共同話題，如籌辦類似市集，可以令更多人以相宜租金做多些生意。」

陳先生：「經過知道今日最後一天，就來看看。買了些東西，頗有趣，如果喜歡尋找舊物、舊玩具、舊唱片及舊精品，喜歡舊物值得來看看。」

跳蚤市場2008年起逢周末及公眾假期營業，每個攤檔月租約2000元，吸引不少人在此創業。但由於位置是北環綫建造範圍內，隨著工程動工，市場都要告一段落，有經營多年的檔主表示不捨。

檔主Carman：「一定會不捨得，這半年多了人關注自己，也很多客人遠道來光顧，開心的。香港人的特色就是結業才去看去逛。」

檔主陳先生：「開初有點不捨得，因為在外面找不到這種商場，所以才決定不做，不打算再做，真真正正退休。」

跳蚤市場原於去年10月結束營運，但是港鐵與承辦商經協調後，同意將營運日期延長至今年一月底。

