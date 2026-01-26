錦上路跳蚤市場 1 月底停運 18年歷史畫句點 元祖檔主不捨場內人情味 茶藝師嘆同類創業地點難覓｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】位於元朗錦上路站旁的錦上路跳蚤市場自2008年起營運，逢星期六、日及公眾假期開放，是區內街坊其中一個週末好去處，惟為配合港鐵北環線發展，錦上路跳蚤市場將於本月底停止營業，結束18年歷史。場內檔主指此處租金相宜，適合小本經營生意，慨嘆跳蚤市場有其存在價值，結束後難以再覓同類型場地。

跳蚤市場逢星期六、日及公眾假期開放

跳蚤市場是區內其中一個週末好去處

有檔口可自製拼豆圖樣

現場已貼滿「結業清貨」等字樣

港鐵公司早期為推動附近一帶人流，在錦上路車站旁空地設立跳蚤市場，以每月2000元租予散戶經營小本生意，後來租金加至 2200元。由於跳蚤市場位處未來北環線發展範圍，早在2025年已有報道指檔主需在去年10 月遷出以配合前期工程，後來獲延期至2026年1月底。

廣告 廣告

部分檔口出售少見的書籍用品

有香港製懷舊玩具

有茶粿可醫肚

懷舊糖蔥餅

警察造型的玩具

有檔口售賣衣飾

有簡易趣味遊戲機

印有領導人圖樣的紙扇

《Yahoo新聞》記者周六（24 日）到場觀察，現場貼滿了「結業清貨」、「大減價」等字樣；場內人流不俗，跳蚤市場內狹窄的通道被擠得水洩不通。現場顧客的年齡層分佈廣泛，有學生、年輕情侶、一家大小、中年夫婦等。

午後的跳蚤市場人流不俗

卡通造型的抹手毛巾

現場已貼滿「結業清貨」等字樣

現場已貼滿「結業清貨」等字樣

現場有約 200 檔散戶鐵皮檔

不少懷舊物品

軍事迷可「尋寶」

場內商品多在減價促銷

元祖檔主：不捨場內人情味

廖小姐自跳蚤市場開業初期已經進駐，售賣自家製手工藝品。她憶述，跳蚤市場開業首十年的人流、生意不俗，但受新冠肺炎影響及港人消費模式改變，喜歡北上或在淘寶、拼多多消費，令跳蚤市場生意大受影響，形容市面「一片死寂」。儘管如此，廖小姐相信跳蚤市場與大商場的消費模式不同，有著其獨特的特色和存在意義。

廖小姐的檔口售賣自家製手工藝品

廖小姐指，進駐跳蚤市場之初已得知將來港鐵公司會收回用地，但臨別在即，心中盡是不捨。她形容，場內的檔主多年來朝夕相處，早已如家人般親密，閒時亦會相約飲茶，每逢周末開檔不僅是做生意，更是與老朋友、街坊熟客相聚的好時光。

茶藝班導師：同類創業地點難覓

陳先生是茶藝班導師，去年8月方進駐跳蚤市場創業賣茶具，當時已被通知市場只能營業至年底，但仍「平平地想搵個地方試下（做生意）」。他指，在香港，租金相宜、能夠供小商戶嘗試創業的地方很少，而錦上路跳蚤市場更是地方開揚、「行得舒服」、人流不俗，一時間難以找到同類型的地方代替，此處結束後只好暫時停業直至另覓鋪位，將來或會考慮在樓上鋪或工廠大廈等租金較便宜重新開設茶藝工作室。

陳先生（右）將會在停運後稍作休息

古玩店檔主：租金相宜 唔買都開心吓

喜歡收藏古董的Shirley自去年9月起在此經營古玩店，她先前一直將藏品置於迷你倉，但後來越積越多，決定在跳蚤市場租下攤檔，「有得賣下，就算唔買，行過都俾人可以欣賞、開心吓」。她認為場內的檔口都屬小本經營，離開了跳蚤市場，根本難以負擔商場的高昂租金。此外，Shirley認為跳蚤市場的人情味更濃，由於租金相宜，無需將成本轉嫁在消費者上，「有時見到啲後生仔無咁多錢，或者老人家唔想使咁多錢（來買古玩），我都會肯平啲俾佢哋」。

跳蚤市場結束後，Shirely將會將古玩店搬到鄰近的盈匯坊周末市集。

Shirely收藏的古董

場內不少特色店舖，例如售賣紙藝品的手作店

紙藝檔

港鐵向《Yahoo新聞》覆稱，錦上路站對出跳蚤市場的位置為興建未來北環綫錦上路站及相關設施的用地。工程正式展開前，承辦商曾向港鐵暫時租用該位置營運跳蚤市場。承辦商及攤檔營運者於2023年底已接獲通知將被收回土地作上述用途，其後攤檔營運者已陸續遷出。港鐵一直與承辦商根據租約協調跳蚤市場的營運安排，並同意跳蚤市場將營運至今年一月底。