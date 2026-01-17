錦田打醮美食嘉年華開鑼 上演獅王爭霸賽 市民稱塞車逾一小時到場

【Now新聞台】錦田鄉酬恩建醮舉辦美食嘉年華，吸引不少市民到場。

十年一屆的酬恩建醮上月底圓滿結束，竹棚搭建的大型醮棚搖身一變成戲棚，將上演多齣神功戲，同場亦會舉辦粵港澳龍獅隊比拼的「獅王爭霸賽」。

活動亦設有多個美食攤檔售賣本地傳統小吃，包括茶果及雞蛋仔等，大批市民專程到場感受氣氛。不過前往會場的交通一度非常擠塞，有市民表示候車時間長達一小時。

陳女士：「我也是居住於附近的村，這些活動很久才辦一次，所以相約朋友一起來玩。其實還想買砵仔糕，不過賣光了，很多東西也沽清，店舖很好生意。」

王女士：「不錯，很開心。(過往有來？)沒有，但交通安排有些亂，我們在外面等了個多小時車，應該早一點安排，他們說沒聯絡警方。」

