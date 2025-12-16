錦田鄉酬恩建醮巨型戲棚需60日搭建 《健力士》認證全球最大臨時竹構祭壇

錦田鄉酬恩建醮的戲棚由3萬支竹搭建，面積佔地逾4.2萬平方呎。(資料圖片)

元朗錦田鄉上周六(13日)至本周五(19日)舉辦十年一屆的酬恩建醮，錦田一片空地中由3萬支竹搭建、佔地逾4.2萬平方呎，高逾30米的戲棚最矚目。醮棚經嚴格審核後，戲棚已獲《健力士世界紀錄》認證為「全球最大臨時竹構祭壇」。

戲棚搭建歷時60日

負責搭建錦田鄉酬恩建醮戲棚的竹棚師傳黎先生，早前在搭建戲棚後接受《am730》訪問，提到其團隊有約15至17名師傳一同搭建，第一支杉會從低層開始搭建，在搭好底部及地基後便會慢慢逐級搭建上最高的100尺，整個過程歷時約60日。

搭棚師傅形容技術屬「非遺」

入行27年的黎先生稱，他主要工作都是搭建戲棚，形容「一年成9個月都係搭戲棚」，例如天后誕、盂蘭節、農曆三至五月的各種寶誕等，又指難言錦田鄉酬恩建醮戲棚是否全港最大，但可以確認「係我搭過咁多棚以嚟最大」。他認為，搭棚這種傳統技術是非物質文化遺產，因為技術在數百年前已經有，「係中國傳落嚟，我哋係承傳中國嘢喺香港發展。」

據《健力士世界紀錄》網站介紹，該祭祀起源於清朝封建時期，旨在紀念允許村民返回家園的官員，並慰藉在撤離過程中去世的村民，成為圍村身份認同的重要像徵。一座5層竹亭將先後作為祭祀大廳和戲台，展現香港著名的竹結構建築技藝。

▼錦田打醮戲棚師傅訪問▼

