錦綉花園失水｜水務署指業主要求署方更換水管本末倒置 屋苑大部分水管不屬地契特別條款範圍

【Now新聞台】元朗錦綉花園失水事件，業主聯會不滿水務署未能釐清失水源頭及責任，計劃周二向發展局請願，要求局方介入。水務署指聯會說法失實，重申地契特別條款列明只負責由政府鋪設，並且位處道路已移交政府的屋苑內部水管。

水務署指，錦綉花園範圍內大部分水管由土地承批人鋪設，當年建造錦綉花園時，署方只是在屋苑出入口及附近道路下鋪設小部分供水喉管，相關道路至今仍屬私人土地，沒有移交給政府，不屬地契特別條款適用範圍，換言之，由用戶或註冊代理人負責維修。

水務署指，錦綉花園小業主權益聯會一再將負責規管的署方錯誤定性為責任方，並不斷要求署方承擔保養維修責任是本末倒置，應停止發放不實資訊。而署方委託的獨立專家小組已展開工作，分析失水及部署喉管復修，爭取在四月有初步結果。

