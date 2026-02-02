錦綉花園維修爭議︱數百街坊出席資訊日 卜國明發言屢被噓 民政建議覓退休法官調解︱Yahoo

大業主俊業資源董事李先生解釋因宏福苑大火，煞停水管工程。（SAMi LIVE HK YouTube 截圖）

【Yahoo新聞報道】元朗錦綉花園管理公司早前提出近5億元水管維修工程，引起居民質疑後叫停，昨日管理公司召開「資訊日」。有居民代表表示，應徹查屋苑失水是否涉偷水，指水務署答應另覓地點設新水錶，再與舊水錶比較用水量。水務署高級工程師黎振鋒指，2018年已將棄置水管和屋苑內部供水系統分離，署方排除從該喉管偷水，若居民有疑慮，可與管理公司商討在喉管位置挖掘查證。民政處代表建議，找有處理大廈管理個案經驗的退休法官或司法人員，與發展商、小業主代表討論解決爭議。

業主俊業：煞停集資因希望社區和諧

錦綉花園物業管理有限公司昨日召開「水管更換工程資訊日」，吸引數百名街坊參加，出席人士包括水務署、元朗民政事務處、廉政公署代表，亦有多名立法會議員、區議員、錦綉花園大業主代表和屋苑聘請的工程顧問。

錦綉花園管理公司早前煞停水管維修工程，昨舉行「水管更換工程資訊日」。

代表大業主的俊業資源董事李先生僅在開場有簡短發言，指因應去年11月底社會事件（宏福苑大火），管理公司希望社區和諧，故在12月初煞停維修水管的集資計劃。

水務署：水管網嚴重滲漏 修補成效有限

水務署高級工程師黎振鋒指出，有足夠理據信納錦綉花園整個內部供水管網出現嚴重滲漏，導致浪費食水，現時管理處檢測和修補成效十分有限，而管理公司原計劃進行全面更換喉管工程，署方認為是可接受解決失水問題方法之一。

對於屋苑失水的成因，黎振鋒強調，水務署已委託獨立專家小組提供第三方意見，專家小組1月26日進行實地勘察，採用先進透地雷達技術，採集地底狀況數據，了解屋苑地底水管情況，預計今年4月有初步結果，署方等待專家小組意見，再作跟進行動。

對於小業主質疑失水成因，可能是有人偷水。黎振鋒指，屋苑有水管延伸到屋邨範圍外，是早年建造錦綉花園期間的臨時供水管，已停用多年。2018年，管理公司應要求將水管和內部供水系統分離，以釋除偷水嫌疑。他指，水務署排除棄置喉管有偷水情況，若居民有疑慮，可與管理公司商討在喉管位置挖掘確認現況。

水務署代表強調，現時管理處檢測和修補水管成效十分有限，全面更換喉管工程是可接受的解決方法。

小業主代表、錦綉花園管理諮詢委員會（MAC）副主席陳漢齡指，錦綉花園的日均供水量是7000至8000噸，而污水處理量平均約4600噸，要求全面調查屋苑的失水是否涉及偷水。他指，水務署已答應可設立新水錶，再與屋苑舊有水錶比較，調查是否存在偷水。

他強調，小業主要求釐清維修費用攤分比例，亦要在大維修工程有決策權，「MAC係有權出席關於投標，我哋會保密，所有工程要去睇，唔係你地之後講返結果畀我哋聽，我哋係有決策權，係需要參與。」

有小業主要求與專家小組直接交流，水務署指可由MAC統一整合資料、意見交予署方，署方再轉交專家小組。

水務署稱已委託專家小組調查屋苑失水，圖為專家小組成員、香港理工大學土地測量及地理資訊學系副系主任賴緯樂使用多通道陣列式車載透地雷達，採集錦綉花園地底狀況數據。 相片：滴惜仔Facebook

卜國明：無私貢獻 確保避開圍標

元朗民政事務處派出高級聯絡主任劉曉立出席資訊日，他提出錦綉花園使用「解決大廈管理爭議服務」，找具有處理大廈管理個案經驗的退休法官或司法人員作為召集人，再與發展商和小業主商討。他指，幾日前將建議提交MAC和發展商考慮，希望居民可找出授權代表與大業主商討解決爭議。

錦綉花園小業主、立法會工程界議員卜國明曾經參加屋苑水管維修招標工作，他強調以退休街坊身份對屋苑維修工程作無私貢獻，協助錦綉花園揀選有經驗、有能力、有資源的承建商，確保工程完全避開圍標集團，將超支工程費用壓低在5億以下，他發言期間不斷被小業主報以噓聲。

有業主收恐嚇信

有小業主批評，「資訊日」猶如劇本安排，「（部門代表）頭先講嘅野，以前由頭到尾聽過晒」，重申希望可與獨立專家小組交流。亦有小業主現場投訴，指兩次收到寫有小業主中文全名的恐嚇信，內容提及「後果自付」，質問是否管理處寄出，管理公司代表強調「冇做過」。資訊日最終歷時逾2.5小時，各方未達成共識，部門代表未有回應記者提問就離場。