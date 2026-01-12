跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
錦綉花園長年失水 水務署委托獨立專家小組分析 引地契澄清維修保養責任歸屋苑｜Yahoo
【1 月 14 日 09:00 更新，加入水務署回覆】
【Yahoo 新聞報道】元朗錦綉花園早前爆出近 5 億元水管維修工程爭議，其後管理公司宣布終止集資。錦綉花園的食水流失問題嚴重，是居民多年來關注的事項。水務署表示，為了盡快妥善解決屋苑失水問題，已委託 3 位熟悉水務工程的專業人士及學者成立一個獨立專家小組，以科學和客觀的分析，對錦綉花園失水問題提供第三方的專業意見。署方希望有關分析可協助錦綉花園負責方為喉管復修工程作出有效部署。
水務署回覆《Yahoo 新聞》查詢，專家小組成員分別是理大土地測量及地理資訊學系副教授兼副系主任賴緯樂博士工程師、水務諮詢委員會主席關繼祖教授，及國際管綫專業學會會長黃敬博士工程師，「專家小組將會立即展開工作，爭取在 4 月有初步結果」，水務署亦會繼續與錦綉花園管理公司及居民保持緊密溝通。
相關報道：
錦綉花園5億工程解構︱大業主「俊業」付1515萬 管理公司屬旗下 收1827萬酬金︱Yahoo
錦綉花園5億工程解構︱公契所限不能成立法團 招標資料列「機密」 業主不知哪間承建商中標︱Yahoo
水務署昨日（11日）在 facebook 專頁「滴惜仔」回應有關錦綉花園的失水及維修問題。水務署指出，根據《水務設施條例》第 7 條，用戶或註冊代理人應負責管理與保養內部供水系統或其公用部分。就檢測私人屋苑失水情況，水務署一般會以屋苑入水口的總水錶讀數減去所有用戶水錶的讀數計算失水量，若發現失水量顯著，會通知註冊代理人或管理公司，並隨即展開調查，包括實地視察及現場測試，透過數據分析收窄及鎖定滲漏喉管範圍，考慮可行方案解決失水問題。水務署表示，如滲漏的水管位處私人土地並由相關用戶或註冊代理人負責管理與保養，署方會提供技術支援，協助他們履行維修水管的責任，盡快修復有關水管。
水務署：出入口鋪水喉管道路屬私人土地
水務署亦在帖文澄清維修水管的責任。水務署指出，當年在建造錦綉花園時，為了達致供水給屋苑的目的，水務監督在屋苑出入口及屋苑內鄰近出入口一帶的道路下鋪設供水喉管。上述供水喉管只佔屋苑公用供水系統的小部分，根據錦綉花園的地契，若屋苑內上述由水務監督鋪設水管的小部分道路移交給政府，鋪設在該道路的水管將會由水務監督負責維修。然而，署方稱上述小部分道路至今仍屬私人土地，沒有移交給政府；屋苑內分佈於大部分道路的其他供水喉管乃由土地承批人鋪設，並不屬上述地契條款的適用範圍。水務署認為，屋苑公用供水系統按條例，要由用戶或註冊代理人負責保管與保養。
水務署表示，為了釋除居民的疑慮，讓失水問題盡快妥善解決，已委託 3 位熟悉水務工程的專業人士及學者成立一個獨立專家小組，以科學和客觀的分析，提供第三方的專業意見。專家小組將檢視現場的環境、參考署方過去的實地測試結果，並利用先進科技，例如地面穿透技術和聲學偵測，在個別小區實地收集數據，分析水管狀況。水務署希望有關分析可協助錦綉花園負責方為喉管復修工程作出有效部署。
其他人也在看
啟德地盤男工被水缸壓斃 勞工處發暫時停工通知書 兩年7宗吊運意外釀5死｜Yahoo
啟德一個地盤一名 33 歲巴基斯坦男工昨日（12日）被水缸擊中，送院證實不治。勞工處高度關注，即時派員到場調查，已向有關承建商發出暫時停工通知書，停止在地盤內使用流動式起重機進行吊運工作。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
麗城花園男子飛墮泳池 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】荃灣有人墮樓。今晨(13日)11時02分，麗城花園一名男子由高處墮下，跌落大廈對開泳池，由保安員發現報案。救援人員接報到場，救起姓林(79歲)事主，經檢驗證實當場死亡。警員經初步調查，相信從上址一單位墮下。警員於現場有檢獲遺書，事主死因有待on.cc 東網 ・ 21 小時前
西班牙超級盃｜巴塞隆拿再贏皇家馬德里 拉芬夏梅開二度
在沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃，連續4年由皇家馬德里與巴塞隆拿爭冠，結果巴塞在3度領先下，憑拉芬夏比洛尼（Raphinha）下半場建功，以3:2擊敗皇馬，近4屆3度奪冠。am730 ・ 1 天前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬
【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
北海道日高町居酒屋塞遺體！ 顧客大啖後腦損多器官衰竭！
日本北海道這跨年檔期本該是溫泉泡湯、雪景賞心的浪漫時光，誰知日高町一間小餐廳竟上演這檔子恐怖劇情。49歲老闆松倉俊彥涉嫌將20多歲女性遺體塞進店內牆壁夾層，然後若無其事繼續營業好幾天，讓不知情的客人就坐在「屍牆」旁大快朵頤。這事曝光後，網友直呼像鬼屋體驗，警方火速逮捕，案情還在調查中。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 15 小時前
「最強小三」五索公開懷孕時家庭照高調放閃 自稱「黑圖大放送」
35歲「五索」鍾睿心與已婚大生銀行主席馬清鏗開展婚外情，並育有四名子女，今年為二人拍拖第10年。日前，有「最強小三」之稱嘅五索再度出擊，於社交平台高調放閃，不僅曬出與馬清鏗甜蜜合照，更罕有公開之前懷孕時一家人喺海邊嘅溫馨照片。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
徐冬冬二月下嫁尹子維 代言椰樹牌曾瀕破產 靠色情「擦邊球」翻生
徐冬冬將於二月下嫁尹子維，女方長達十五年代言的椰樹牌椰汁多年以出位「擦邊球」宣傳惹爭議，品牌曾瀕臨破產，最終靠大尺度廣告翻生。Yahoo財經 ・ 1 天前
方媛曬3女兒同框幸福日常！9歲大寶複製媽媽美貌 2個月軟萌嫩嬰首曝光
1月8日，方媛在社群平台分享三個女兒的週末生活照，首度讓三姊妹同框入鏡。畫面中，大女兒專心畫畫、二女兒低頭拼樂高，約2個月大的三女兒則在懷中熟睡，日常互動引起不少網友關注。姊妹淘 ・ 18 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 1 天前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）
優品360旗下FoodVille推新年優惠，有不少產品減價，如Kit Kat特濃抹茶朱古力(日版)$34/2件、RITZ芝士夾心餅$28/2件、維他檸檬茶$21/4件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Laughing Cow原味/車打芝士片$45/2件、會員限定優惠有太古黃糖/黑糖(韓版)$13-18，Pastourelle de CLERC MILON波爾多五級副牌紅酒每枝$239起，買定新年拜年食！YAHOO著數 ・ 21 小時前
姜麗文美國求生1年 星二代光環盡失堅持爭取試鏡
【on.cc東網專訊】資深藝人秦沛愛女、歌手姜麗文（Lesley）移居美國1年，經常透過社交網向粉絲及友人分享近況，踏入2026年望有新開始的她，昨日上載兩輯靚相，表情冷酷十足天橋上的模特兒，當中白色Deep V及高衩裙更挑戰性感極限，胸前「南北半球」大放送，還東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
特朗普踩到紅線？共和黨罕見集體挺鮑威爾
《路透》周二 (13 日) 報導，在多年公開抨擊聯儲局 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 後，美國總統特朗普對 Fed 的最新動作，可能意外踩到政治與市場的「紅線」。特朗普政府近期啟動對鮑威爾的刑事調查，引發共和黨國會議員、前高層決策官員出面聲援，也讓金融市場開始釋出警訊，顯示一旦 Fed 獨立性遭到動搖，恐帶來反效果。鉅亨網 ・ 12 小時前
解讀 | 點解沙比阿朗素教唔掂皇馬？
沙比阿朗素上年夏天接替安察洛堤執掌皇家馬德里，開季頭20場各項賽事贏了17場，於11月時還一度於西甲榜首位置有5分領先優勢，但星期日的超級盃決賽以2比3不敵巴塞隆拿後，球會便跟他分道揚鑣。Yahoo 體育 ・ 21 小時前
麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生 網民爆笑問：結咗婚未？
「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前