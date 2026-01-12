錦綉花園長年失水 水務署委托獨立專家小組分析 引地契澄清維修保養責任歸屋苑｜Yahoo

元朗錦綉花園早前爆出近 5 億元水管維修工程爭議，其後管理公司宣布終止集資。

【Yahoo 新聞報道】元朗錦綉花園早前爆出近 5 億元水管維修工程爭議，其後管理公司宣布終止集資。錦綉花園的食水流失問題嚴重，是居民多年來關注的事項。水務署表示，為了盡快妥善解決屋苑失水問題，已委託 3 位熟悉水務工程的專業人士及學者成立一個獨立專家小組，以科學和客觀的分析，對錦綉花園失水問題提供第三方的專業意見。署方希望有關分析可協助錦綉花園負責方為喉管復修工程作出有效部署。

水務署昨日（11日）在 facebook 專頁「滴惜仔」回應有關錦綉花園的失水及維修問題。水務署指出，根據《水務設施條例》第 7 條，用戶或註冊代理人應負責管理與保養內部供水系統或其公用部分。就檢測私人屋苑失水情況，水務署一般會以屋苑入水口的總水錶讀數減去所有用戶水錶的讀數計算失水量，若發現失水量顯著，會通知註冊代理人或管理公司，並隨即展開調查，包括實地視察及現場測試，透過數據分析收窄及鎖定滲漏喉管範圍，考慮可行方案解決失水問題。水務署表示，如滲漏的水管位處私人土地並由相關用戶或註冊代理人負責管理與保養，署方會提供技術支援，協助他們履行維修水管的責任，盡快修復有關水管。

水務署：出入口鋪水喉管道路屬私人土地

水務署亦在帖文澄清維修水管的責任。水務署指出，當年在建造錦綉花園時，為了達致供水給屋苑的目的，水務監督在屋苑出入口及屋苑內鄰近出入口一帶的道路下鋪設供水喉管。上述供水喉管只佔屋苑公用供水系統的小部分，根據錦綉花園的地契，若屋苑內上述由水務監督鋪設水管的小部分道路移交給政府，鋪設在該道路的水管將會由水務監督負責維修。然而，署方稱上述小部分道路至今仍屬私人土地，沒有移交給政府；屋苑內分佈於大部分道路的其他供水喉管乃由土地承批人鋪設，並不屬上述地契條款的適用範圍。水務署認為，屋苑公用供水系統按條例，要由用戶或註冊代理人負責保管與保養。

水務署表示，為了釋除居民的疑慮，讓失水問題盡快妥善解決，已委託 3 位熟悉水務工程的專業人士及學者成立一個獨立專家小組，以科學和客觀的分析，提供第三方的專業意見。專家小組將檢視現場的環境、參考署方過去的實地測試結果，並利用先進科技，例如地面穿透技術和聲學偵測，在個別小區實地收集數據，分析水管狀況。水務署希望有關分析可協助錦綉花園負責方為喉管復修工程作出有效部署。