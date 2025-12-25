錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼

麥當勞又有新搞作！今次不是出新包，而是新店環境靚到令人以為去了歐洲？剛剛進駐元朗錦綉花園的全新麥當勞，被網民譽為「全港最靚景M記」。新店不但24小時營業，更坐擁無敵湖景，甚至會有天鵝游過！為了慶祝新張，官方推出 2 大限定優惠，即睇內文攞 Coupon 兼睇打卡位！

偽出國體驗！戶外位對住大片湖景＋天鵝 Chill 住食

這間新開的麥當勞位於錦綉花園市中心，最大賣點絕對是其獨有的地理位置。餐廳設有戶外用餐區，正正對著屋苑內標誌性的大人工湖。不少已去打卡的網民表示，坐在湖邊一邊食薯條，一邊看著黑白天鵝在湖中暢泳，感覺極寫意（Chill），完全不像身處香港，反而有一種去了外國小鎮度假的錯覺。加上店外設有經典的麥當勞叔叔長椅，打卡度滿分，絕對適合假日入去遊車河兼「歎世界」。

慶祝新店開張！即睇 2 大限定優惠（附使用方法）

除了環境靚，新店開張當然有著數！由即日起至 2026年1月17日，只要在錦繡花園新店出示指定優惠圖片（或向職員查詢新店優惠），即可享有以下 2 大福利：

優惠一：買滿$30送汽水（全日適用） 凡惠顧任何食品滿 $30，即免費獲贈中汽水乙杯。

優惠二：套餐免費加大（早上11時後適用） 凡惠顧任何超值套餐（不包括巨無霸系列套餐及特價超值套餐），即可免費升級加大薯條及汽水。

(註：優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。)

24小時營業方便街坊！地址及交通詳情

以往錦繡花園居民想食麥當勞可能要叫外賣或出元朗市中心，現在新店落戶市中心E座，更實行24小時營業，以後半夜肚餓想食麥樂雞或者這區的朋友想食宵夜「醫肚」就更加方便！

麥當勞 (錦綉花園店)

地址：新界元朗錦綉花園市中心E座地下8-14及14A號舖（地圖按此）

優惠日期：即日起至2026年1月17日

圖片來源：官方Facebook

