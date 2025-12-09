錦綉花園 5 億天價維修水管煞停 物管稱欠社區共識終止集資 退款予 3000 業主｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火災揭露維修工程監管嚴重漏洞，外界憂慮其他大型維修工程出現圍標及偷工減料的情況。元朗錦綉花園的食水流失問題困擾住戶多年，但維修水管工程索價近 5 億元，「天價」維修費用令不少業主感到不滿，物管公司昨（8日）宣布終止集資計劃，將安排退款。

物管公司：獲水務署理解

錦綉花園物業管理公司昨（8日）發出通告，稱鑑於近日社會發生的不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，理解仍有不少業主對工程的安排存有不少問題及疑慮。物業管理公司稱，經審慎考慮後，認為目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，「為維護社區和諧及避免引發不必要的爭議」，公司已與水務署溝通並得到署方理解後，決定終止大維修工程集資計劃。

本月下旬起陸續退款

該通告續指，自今年 9 月 17 日啟動大維修工程集資以來，至本月初已收取約 65% 的第一期集資金額。由於需時核實金額及收款人等資料，預計本月下旬起陸續退款予超過 3,000 位業主；未來適當時候會重新檢討整體方向，「達致日後既能符合水務署的要求解決失水問題，同時亦能獲得業主的認同」。公司又稱希望維持屋苑的和諧，減少爭議。