錦綉花園5億工程解構︱公契所限不能成立法團 招標資料列「機密」 業主不知哪間承建商中標︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】錦綉花園爆近5億元水管維修工程爭議，大業主是發展俊業集團，工程招標過程由俊業旗下的屋苑管理公司主導。管理公司接受《Yahoo新聞》查詢時解釋，受現行的公契及法規所限，錦綉花園並不能成立業主立案法團，故不具法理基礎召開相關業主大會投票揀選工程承建商。

錦綉花園管理公司的權力來自公契，根據錦綉花園1979年的公契，訂明管理公司由發展商委任，享有完全及不受限制的權力（have the full and unrestricted authority），負責屋苑的管理、運作、維護和修理（undertake the management operation servicing maintenance repair of the whole of the said Land），並可釐定和要求業主支付相關開支。

開標後業主仍未知承建商身份

今次維修爭議，除了工程費高達4.75億元，有小業主不滿管理公司未有公開工程招標文件、評分準則、技術方案等細節，更把相關資料列為「機密」。小業主Jackie接受《Yahoo新聞》查詢時表示，管理公司在屋苑的內聯網披露過8間入標公司的名稱，但一直沒有披露中標承建商身份，而小業主查閱標書並不容易，要親身到管理處閱讀長達1500頁實體標書，亦不能影印。

管理公司的通告曾透露，向35間承建商發出邀請信，收到8份標書，經評分與最高分3間承建商面試，最終挑選一間「具備充足資源、豐富經驗、並曾承接同類型大型工程的承建商」。至於中標承建商的具體身份，公告指會在成功集資和簽訂合約後向全體業主公佈。

管理公司曾在內聯網公佈入標8間公司名稱，當中4間是中國的國企或央企。

《Yahoo新聞》曾查詢為何在集資和簽訂合約後，才會向全體業主公佈承建商身份，管理公司沒有正面回應，強調招標的資訊發放原則標準乃至保密準則的訂立等事宜均由「特別工程諮詢委員會」經討論後再由管理公司訂立，委員會成員包括業主代表，亦有3名元朗區議員。

水務署曾發信稱每月「失水費」80多萬元

管理公司今年9月決定中標承建商後，發通告要求業主分期支付維修費用，9月17日的通告更提醒業主，若集資未能成功，「即時面對水務署減低水壓的懲罰性措施」。到10月6日再發通告提醒業主集資，警告「水務署可能即時實施減低水壓的措施」。

根據管理公司向《Yahoo新聞》提供的水務署來信，署方在2021年曾計算錦綉花園每天失水的費用，假設以現時住宅用戶第四級用水量的收費率 (即每一立方米$9.05元)計算，每天流失3000立方米食水，「失水費」便高達27,150元，等於每月約80多萬元。

水務署在2021年曾致函錦綉花園管理公司，指屋苑每月「失水費」高達80多萬元。

水務署回覆《Yahoo新聞》表示，為減少錦綉花園浪費珍貴的水資源，過往根據《水務設施條例》，自2011年起，在事先通知管理公司的情況下，曾數次逐步下調供應給錦綉花園的供水水壓，以盡量減少失水，但供水水壓仍高於署方的服務承諾水平，消防供水亦從未受到影響。

水務署：失水問題必須解決 政府可邀專家提供意見

署方指，由於失水有增加的跡象，去年10月致函管理公司有需要進行下調水壓的措施以減少失水，原計劃下調沖廁水的供水壓力。後來鑑於管理公司已啟動推展全面更換水管工程的工作，展現出解決屋苑長期失水問題的決心，署方應管理公司要求，同意暫緩下調沖廁水水壓的行動。

《Yahoo新聞》向水務署查詢，現時工程剎停，會否下調水壓。署方未有正面回應，強調已向管理公司表明屋苑失水問題必須解決，以免浪費珍貴的水資源，署方樂意提供進一步專業意見，包括由政府邀請專家就屋苑失水事宜提供第三方意見。

管理公司曾警告若集資不成功，「業主即時面對水務署減低水壓的懲罰性措施」。

民政事務總署：公契修改需得各方同意

民政事務總署回覆《Yahoo新聞》指，公契是屋苑各業權共有人、經理人和發展商所簽訂的私人契約，訂明業主之間、經理人和發展商的權利、權益和責任。和其他私人合約一樣，除非得到有關各方同意，否則締約的任何一方不能單方面作出修改。透過立法更改公契條款會影響私人之間的權利和義務，同樣涉及在《基本法》下私有財產權的保障，必須小心和謹慎處理。

署方續指，就是次維修工程，元朗民政處建議管理公司就如何加強工程招標、管理及財務安排的監控措施徵詢廉署意見，又提出加強宣傳，以釋除業主的各項疑慮。管理公司按民政處的建議，除徵詢廉署的意見外，亦同意讓參與維修工程專責小組的委員在簽署保密聲明後，查閱標書及相關工程項目的內容。