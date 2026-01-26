錦綉花園5億工程解構︱公契限制小業主權利 地政：年代久遠 無法找到審批紀錄︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】錦綉花園維修爭議源於早年訂立的公契條款偏向發展商，包括訂明管理公司由發展商委任，享有完全及不受限制的權力，負責屋苑的管理、運作、維護和修理，並可釐定和要求業主支付相關開支。地政總署回覆《Yahoo新聞》承認，錦綉花園公契在1976年訂立，經時任新界政務司審批，因時間久遠，署方無法找到其他有關審批的相關檔案或記錄。

根據署方回覆《Yahoo新聞》資料，地政總署審核住宅大廈公契的制度在1986年才建立，當時政府於所有新簽發的非工業用途地契加入條款，要求發展商在出售樓宇單位前，必須先向地政總署申請批核有關該發展的大廈公契。

廣告 廣告

1987年地政總署發出「大廈公契指引」，訂明署方審批大廈公契時的要求。根據現時有效的大廈公契指引，地政總署審批大廈公契時，會確保公契沒有違反《建築物管理條例》，另外亦包括有關管理公司作為條例所指的經理人的職責及委任終止的規定。

地政：業主購買單位前應參閱公契

錦綉花園1976年訂立公契時，尚未有地政總署制度「把關」。署方表示，大廈公契是相關業權共有人及經理人所簽訂的私人契約，在大廈管理事務方面非常重要，和簽訂其他私人合約一樣，在購買單位前，業主應該參閱大廈公契，或尋求法律意見，以確保自己充份了解購入有關單位所附帶的權利和責任。

現時錦綉花園小業主受制公契條款，難以成立法團抗衡管理公司，針對屋苑公用部分管理，原本可依靠《建築物管理條例》，條例原意是提供法律框架，讓業主成立和運作法團，以共同管理大廈內業主共有的「公用部分」。

然而民政事務總署回覆《Yahoo新聞》表示，錦綉花園的公契訂明，各業主只擁有其物業所屬的分段，而屋苑的「公用部分」則由發展商擁有。換言之，業主並非屋苑「公用部分」的共同擁有人。對於有業主提出修訂《建築物管理條例》，署方指出，若將業主並無業權的私有財產強制歸入共同管理範圍，不僅與大廈管理的基本理念不符，亦可能涉及《基本法》對私有財產權的保障，須謹慎考慮。

事實上，錦綉花園在1979年起陸續落成，當時香港只有《多層建築物（業主法團）條例》，目的是協助多層分層大廈業主成立法團，並未涵蓋錦綉花園這類低密度獨立屋。到1993年港府大幅修訂法例，改為《建築物管理條例》，才賦予業主更多法定權力。

趙恩來：錦綉花園屬歷史問題 JR恐難處理

反圍標大聯盟成員趙恩來形容，錦綉花園管理架構是「歷史問題」，早年訂立公契條款令小業主難以成立法團，又列明發展商可指定管理公司，變相令管理公司有絕對權力。他指，公契是發展商草擬，正常是傾向對發展商有利。由於公契屬契約（contractual），無關政策或行政，估計未必可透過司法覆核處理。

現時一些私人屋苑亦面臨難以成立法團，環保觸覺曾指出，港鐵將車站、商場等納入大廈公契業權份數計算，令港鐵於各沿線屋苑所佔業權都剛好超過50％，這些屋苑的小業主也難成立法團獨立管理屋苑。

趙恩來分析，相關屋苑在制度上理論可成立法團，但港鐵作為持有關鍵業權的業主，既有權投反對票，亦欠缺誘因支持成立法團限制自身權力。

【相關報道】

錦綉花園 5 億天價維修水管煞停 物管稱欠社區共識終止集資 退款予 3000 業主｜Yahoo

錦綉花園5億工程解構︱大業主「俊業」付1515萬 管理公司屬旗下 收1827萬酬金︱Yahoo

錦綉花園5億工程解構︱公契所限不能成立法團 招標資料列「機密」 業主不知哪間承建商中標︱Yahoo