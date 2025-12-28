錦綉花園5億工程解構︱大業主「俊業」付1515萬 管理公司屬旗下 收1827萬酬金︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】錦綉花園早前爆出近5億元水管維修工程爭議，其後 管理公司宣布終止集資 。《Yahoo新聞》發現，錦綉花園「大業主」即發展商「俊業集團」，一方面僅需分攤約3%工程費，即約1,515萬元；另一方面，屋苑的管理公司由俊業全資持有，在工程總預算收取1,827萬元作為「經理人酬金」。錦綉花園管理公司回覆《Yahoo新聞》時辯稱，4%酬金比率已低於其他屋苑維修工程5%酬金或以上的慣例，公司曾表示會考慮進一步下調酬金比率至3%。

錦綉花園因為食水流失問題嚴重，錦綉花園管理公司早前招標進行維修工程，工程總預算高達4.75億元引起爭議。《Yahoo新聞》翻查管理公司張貼的公告文件，管理公司按總樓面面積（GFA）比例分攤維修費用，其中住宅單位佔屋苑樓面面積約96.8%，即小業主需承擔近4.6億元工程費。

至於餘下約3.2%樓面面積屬商業物業。翻查傳媒報導，商業物業由錦綉花園發展商「俊業集團」透過俊業資源有限公司持有。按工程分攤比例計算，俊業一方在是次維修工程中需支付約1,515萬元工程費。

值得留意的是，錦綉花園的物業管理公司由「俊業集團」100%持有，管理公司會收取工程費4%作為「經理人酬金」，酬金高達1,827萬元。換言之，俊業集團在是次工程中，一方面分攤約1,515萬元工程費，另一方面透過旗下管理公司，收取金額更高的經理人酬金。

管理公司另向承建商收租732萬元 潘焯鴻：變相直接牟利

維修工程招標文件亦列明，中標承建商須向俊業集團旗下的俊業資源有限公司，支付648萬元租用苗圃存放物料，有關租賃為期40個月，平均每月要繳交租金達16.2萬元。承建商另要預備84萬元，向俊業資源有限公司租用7個車位，同樣為期40個月。兩項租金收入涉款732萬元。

中科監察主席潘焯鴻接受《Yahoo新聞》查詢時表示，在一般的工程合約，承建商需自行安排物料存放地方，如果由業主供應土地，不會另外收租。因為若有關租金由承建商支付，相關成本可轉嫁至工程報價之中。他指，標書要求承建商向大業主租用土地，但該合約97%由小業主付款，變相是大業主利用工程向小業主直接牟利。

錦綉花園發展商透過子公司持有商業物業，估計需分攤約1,515萬元工程費，同時可向承建商收取732萬元租金；另一方面管理公司預計收取1,827萬元經理人酬金。（《Yahoo新聞》製圖）

小業主質疑俊業在大維修「穩賺」

錦綉花園小業主Jackie（化名）向《Yahoo新聞》表示，小業主承擔高達97%工程費用與潛在風險，而大業主一方承擔約3%的工程費開支，管理公司又可徵收工程總額4%作為酬金，「業主同管理公司係同一個集團嘅，集團成條數咁咪即係穩賺1%？」

翻查資料，今次工程聘用顧問公司「萬利仕(亞洲)顧問有限公司」，顧問費900萬元。管理公司收取「經理人酬金」比聘請萬利仕的費用貴逾一倍。

Jackie指，錦綉花園已聘請顧問公司負責工程管理、監督承建商，質疑管理公司憑甚麼收取巨額酬金，「點解經理人酬金值得畀1800萬呀？管理公司做嘅工作價值係咩？點解會貴過一個工程顧問？」

管理公司今年9月發通告指，經理人酬金將於大維修結束後收取，又稱若集資成功及業主配合，管理公司「積極主動考慮進一步下調經理人酬金」。

管理公司早前發通告，披露按預算工程總支出4億5,673萬元，收取約1,827萬元的「經理人酬金」。

管理公司：酬金比率低於其他屋苑 俊業「贊助」500萬大維修

錦綉花園物業管理有限公司回覆《Yahoo新聞》表示，目前擬定的4%酬金比率已低於香港其他屋苑維修工程5%酬金或以上的慣例。管理公司也向業主公佈會考慮進一步下調經理人酬金比率至3%，以鼓勵集資進度。與此同時，為回饋業主支持並減輕居民財務負擔，發展商已確定贊助500萬元予第二階段大維修工程。

針對攤分維修工程費用的問題，管理公司表示，雖然屋苑內的共用空間及服務設施由發展商擁有，但這些空間及設施均由住宅及商業物業的業主共同享用，因此大維修總工程費應由住宅和商業物業的業主支付，符合香港物業管理行業一般採用「用者自付」的原則。

管理公司續指，由屋苑落成沿用至今，錦綉花園公共地段的維修及保養費都是按商業及住宅物業的總樓面面積（GFA）比例分攤，符合地政總署法律諮詢就業權分散時費用分攤的計算準則而作出的有關指引， 亦是物業管理在計算費用分攤上的慣常做法。