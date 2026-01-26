錦綉花園5億工程解構︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻 業主：選手裁判都係佢 卜國明：5億屬市價︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】錦綉花園約5億元水管維修工程在爭議聲中煞停，屋苑管理公司曾設立「特別工程諮詢委員會」，並邀請業主、專業人士代表和區議員加入。然而，特委會的規章列明僅屬諮詢性質，管理公司有最終決定權，而管理公司屬發展商兼大業主「俊業」旗下。會議紀錄顯示，即使委員就招標框架投票，最終管理公司仍可不採納決議。有列席會議的區議員向《Yahoo新聞》表示，招標安排在透明度及居民信任方面均出現問題，令工程難以推展。
錦綉花園受公契所限，屋苑小業主無法成立法團揀選大維修承建商。屋苑管理公司回覆《Yahoo新聞》時解釋，為確保工程公平、公正地推行，2021年12月成立由業主代表組成的「特別工程諮詢委員會」，成員包括錦綉花園管理諮詢委員會代表、業主聯會代表及有相關專業經驗的業主及3名元朗區議員。
投票後不採納決議
雖然有多方持份者加入特委會，仍無法平息工程爭議。據《Yahoo新聞》了解，特委會的規章列明，該會僅屬「諮詢性質」，決議不應影響管理人履行公契的責任，註明在任何情況下，管理人擁有「最終決定權」。
《Yahoo新聞》翻查會議紀錄，特委會曾討論工程應由單一承建商處理，或是拆開由兩個承建商負責。最終7位委員投票表決，4票支持要求提供分拆工程及整體工程的入標方案，3票支持「單一承建商負責整個屋苑的工程入標」。不過在下次會議，工程顧問公司與管理公司再仔細分析，決定採用單一承建商，推翻了特委會的投票結果。
獲邀區議員：不知哪間中標 管理公司、居民欠互信
翻查資料，特委會有3位元朗區議員列席會議，當時管理公司期許三人「作為管理公司與居民的溝通橋樑」，記者曾邀請三人接受訪問，報稱獨立的區議員徐偉凱以「工作十分繁忙」拒絕受訪，另一報稱獨立的區議員梁明堅未有回覆，僅民建聯區議員徐君紹願意受訪。
徐君紹表示，列席會議的區議員沒有投票權，亦要簽署保密協議，故可向居民透露的資訊有限，「坦白講，保密聲明並冇講清楚邊啲可以、邊啲唔可以（透露）......開會時我哋都有討論過究竟邊啲可以公開，但最終情況變成都係由管理處決定。」
今次維修爭議包括小業主不滿管理公司把公開工程招標文件、評分準則等資料列為「機密」。徐君絕表示，他本人也不知道中標承建商身份，曾在會議討論能否公開讓居民知道，當時得到的訊息是管理公司仍與承建商商討合約細節，包括能否減價或調整合約，一旦談妥就會公布。
徐君紹認為，今次工程煞停反映居民和管理處之間的信任度不足，雖然管理處發放很多資訊，但似乎是單向發放，他曾要求管理公司召開居民大會解釋工程情況和後續跟進，但未獲應允，「係咪可以開多啲會議，等大家可以畀意見，同埋有直接對話，等大家可以釋除疑慮？」
小業主：冇辦法同頻講落去
翻查資料，小業主曾在7月舉辦居民大會，並邀請管理公司派代表出席。唯管理公司當時指居民大會提出不合理限制，包括不得使用PowerPoint簡報方式向業主解釋大維修工程內容，只容許在「問與答」環節解答業主的提問。
錦綉花園小業主Jackie（化名）向《Yahoo新聞》表示，小業主不介意召開多幾場居民大會，讓管理公司有足夠時間回應質詢。最終7月居民大會有400多人出席，管理處缺席引起小業主更大不滿和疑慮，「居民最接受唔到就係，叫你嚟當面傾你唔肯傾，你淨係話發放video就解釋咗......而家情況就係你講你說話，居民講居民說話，根本冇辦法tune（調整）到頻率講落去㗎。」
「選手係佢，裁判又係佢。」
另一位小業主蕭小姐不滿現行特委會的制度，投票結果無法左右最終決定，加上4人評標小組，管理公司已經佔兩位代表，「選手係佢，裁判又係佢。」而餘下兩位評標代表是錦綉花園小業主，分別是立法會工程界議員卜國明和前水務署工程師廖錫堅。
卜國明：呢個規模點算係天價?
卜國明以專業人士代表加入特委會，他向《Yahoo新聞》表示，今次工程不涉圍標和貪污。他曾運用專業知識壓低工程造價，形容4.75億元水管工程是市場價，「呢4億7500萬係做緊120公頃嘅屋苑、28公里嘅路同150公里嘅水喉。呢個規模點算係天價？呢個係市場價。」
他強調招標過程跟隨政府做法，未簽署合約前不會披露承建商身份。他直言管理公司可以早些公佈中標承建商身份，「點解唔早啲同個承建商簽約，咁咪可以disclose（披露）囉，佢就話要到最後集齊資先簽約，咁我話佢傻囉。」
卜國明亦曾建議管理公司召開業主大會解說，「面對面開誠布公講，先至係一個正確嘅溝通交待方法，但8月叫佢開，佢唔開；9月叫佢開，佢唔開。」他批評有人不斷挑撥、反對維修工程，甚至用「起底」方式公開錦綉花園大業主家族成員身份，令管理公司最終煞停工程。
管理公司：分拆合約不符錦綉花園利益
錦綉花園管理公司回覆《Yahoo新聞》時承認，特委會是諮詢性質，管理公司可不採納或推翻委員的投票決定。對於最後選擇單一合約招標，管理公司表示，經顧問公司研究，將工程分為兩間承建商負責，並不符合錦綉花園的利益，例如在投標階段，分拆合約會增加投標者的不確定性和重複人手，令回標價上升，估計分拆合約比單一合約高約1200萬元；分拆合約後，投標者不能夠考慮其他投標者的施工方案。管理公司續指，兩個合約其中一個好處是分散「爛尾」風險，但若真的出現有關情況，仍需啟動收回和談判程序，建議集中精力利用單一合約，招聘有能力、經驗和信用的承建商。
稱再舉行居民大會恐受「少數人士」干擾 今年3月陸續退款
對於被指漠視業主意見，管理公司指出，在2021年至2024年多次就大維修工程舉辦簡介日、資訊日及解說會等活動，有關活動均歡迎所有居民及業主參與以收集意見，認為實質上具備了居民大會的諮詢功能；如果再次舉行居民大會，可能會重現2024年大維修工程資訊日或解說會的情況，會議可能受到少數人士的干擾 ，影響管理公司與居民之間進行理性及有效的交流。
維修工程在去年12月煞停，管理公司表示現正進行退款，已發出約四分一單位的退款支票；餘下四分三單位，預計在今年3月初陸續完成退款。
【相關報道】
錦綉花園 5 億天價維修水管煞停 物管稱欠社區共識終止集資 退款予 3000 業主｜Yahoo
錦綉花園5億工程解構︱大業主「俊業」付1515萬 管理公司屬旗下 收1827萬酬金︱Yahoo
