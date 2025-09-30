錦駿苑食水現黑點︱事發兩周仍見黑色雜質 住戶不敢煮食 水務署堅稱水質正常︱Yahoo

入伙僅兩年的馬鞍山錦駿苑被爆食水黑點風波，住戶稱事發兩周後食水仍有黑色雜質。

【Yahoo新聞報道】入伙僅兩年的馬鞍山錦駿苑被爆食水現黑風波點，水務署隨即派員跟進，在管理處清洗大廈食水貯水缸後抽取食水樣本化驗。署方稱結果顯示水樣本水質符合香港食水標準，「沒有發現黑色沉積物微粒，錦駿苑供水水質已回復正常」。惟有居民向《Yahoo新聞》反映，現時食水仍有些微黑色雜質，仍不敢用食水煮食和飲用。

水務署：應用戶要求沖洗手錶

水務署回覆《Yahoo新聞》查詢時，建議住戶每天早上開啟水龍頭時可把水龍頭開動片刻，待來水回復清澈才使用，並強調會繼續監察屋苑的水質，繼續為個別仍有需要住戶提供技術支援。被問到自今年 6 月皇后山邨食水現黑點後，收過多少宗投訴，涉及哪些屋苑，署方沒有正面回覆，僅稱「一如既往只有零星涉及水質的查詢或投訴個案與供水含瀝青微粒有關」，在收到相關查詢或投訴後會隨即跟進，會因應用戶要求安排沖洗用戶處所的水錶。

何小姐指事發一周後，花灑濾芯仍有黑點。（受訪者提供圖片）

錦駿苑高層住戶何小姐於 9 月 14 日與同座鄰居發現食水有黑色沉澱物。當時水務署解釋有關黑色微粒為瀝青，較早前檢查上游公共水管時，因水壓加大而揚起了配水庫內少量沉積物，導致有瀝青微粒進入樓宇的內部供水系統。

何小姐接受《Yahoo新聞》訪問表示，水務署事後曾派員到場處理，包括協助清洗水缸，但她至今仍發現食水有黑色雜質。開水時隔着水龍頭的即棄面巾已每日更換一次，仍有微量黑點。據她所知，有鄰居應曾向水務署再反映最新情況，亦有人收到水務署人員致電查詢需否再洗水喉，或有需要可聯絡水務署預約洗喉，但她則沒有收到電話。

水務署人員清洗水缸後一日，何小姐的鄰居用即棄面巾包着的水龍頭，仍有黑色雜質，攝於 9 月 19 日。（受訪者提供圖片）

水務署 9 月 20 日在屋苑通告稱錦駿苑水質已回復正常。（受訪者提供圖片）

濾芯每周換三至四支 關愛隊民建聯派水

食水出現黑點後，何小姐一度到附近 24 小時健身室沖涼，事發約一周後，她已使用食水沖涼和洗手，「但係煮食飲用，仍然仲係用蒸餾水」。短短一周已買了 6 至 7 支 4.5 公升水，部分鄰居或為應付日常生活需要，更會「兩箱兩箱咁訂」。直至最近一星期，她才減少買水數量，只買了 5 至 6 樽1.5公升裝蒸餾水。她說，其家中沖涼花灑、水龍頭及洗手盆水喉向來已安裝濾芯，花灑濾芯過去一星期已更換三至四支，每支需數十元，並不便宜，以往則是一個月至個半月才需更換一次。

何小姐也謂，事件發生後，關愛隊有一日在屋苑大堂，向住戶派發內地品牌樽裝水，每人兩支 1.5 公升裝，形容「絕對係象徵式」，數量有限，並非上門直接向住戶派發，「你經過佢就會畀你，唔會check，總之派晒就收工」。民建聯隨後一日亦到場派水，「又係出現咗一日，影完嗰張相擺咗喺佢哋個social media（社交平台）， 跟住佢就佢哋都冇再出現過喇」。

何小姐形容關愛隊事後向住戶派樽裝水，「絕對係象徵式」。（受訪者提供圖片）

對於水務署在通告稱水質已回復正常，何小姐對此表示質疑，認為水質清澈、無雜質才是標準，「（現時）仍有雜質，仍有黑色微粒」。她謂，繼早前皇后山邨食水現黑點後，今次到居屋，「其實香港嘅供水系統或者水質係咪存在一啲問題呢？」她又指，若香港仍有地方出現食水問題，絕非單一屋苑事件，認為水務署有責任把關。她期望水務署能定期檢驗水質，並公開化驗結果，以恢復居民對食水安全的信心。

馬鞍山錦駿苑食水出現黑點，水務署 18 日的通告指經化驗後確認是瀝青。（受訪者提供圖片）

水務署回覆《Yahoo新聞》查詢時強調，一直積極跟進馬鞍山錦駿苑水質事宜，包括提升C、D及E座的供水管濾網的過濾能力、調派專責團隊到錦駿苑，持續協助有需要的住戶清洗水錶。在錦駿苑管理處於 9 月 19 日完成清洗各座大廈食水貯水缸後，署方隨即在同日及之後繼續從各座地下食水貯水缸抽取食水樣本化驗，結果顯示所有水樣本的水質均符合香港食水標準，已沒有發現黑色沉積物微粒，錦駿苑供水水質已回復正常。

水務署建議住戶，如食水在喉管內停留一段時間，每天早上開啟水龍頭時可把水龍頭開動片刻，待來水回復清澈才使用。署方會繼續監察屋苑水質，並與管理處及有關住戶緊密溝通，亦繼續為個別仍有需要的住戶提供技術支援，包括視察及沖洗水錶。

皇后山邨食水風波後 水務署接獲零星個案

今年 6 月，粉嶺皇后山邨及山麗苑亦有住戶食水出現黑點。被問到除有關屋苑外，水務署其後收到多少宗關於食水含瀝青或黑點雜質的投訴，涉及哪些屋邨、屋苑等，水務署接示，除錦駿苑外，一如既往只有零星涉及水質的查詢或投訴個案與供水含瀝青微粒有關。署方在收到相關查詢或投訴後，隨即跟進，在相關大廈食水貯水缸抽取食水樣本化驗，結果顯示所有水樣本的水質均符合香港食水標準。署方亦會協助屋苑管理處更有效清洗其內部供水系統，也會因應用戶要求安排沖洗用戶處所的水錶。

水務署補充，今年 7 月起在全港供水網絡逐步實施多項措施，包括提升現有約 1,000 個濾網的過濾能力，以阻隔直徑0.1毫米以上的沉積物進入內部供水系統、在 1,000 個較高風險的「智管網」監測區加裝濾網， 以阻隔直徑0.1毫米以上的沉積物進入「智管網」內的供水網小區，及於下游水管合適位置額外加裝約100個濾網，從而進一步加強對用戶端的保障。此外，水務署透過恆常食水檢測計劃，在全港隨機抽選處所，在其水龍頭抽取食水樣本進行檢測，相關食水樣本測試結果均顯示，供應給客戶的食水水質完全符合香港食水標準。