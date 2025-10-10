恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
錯過了 Amazon 特價時段？七款你還能買到的優惠產品（AirPods 4、Arlo 相機、超便宜耳機、SSD）
目前仍然有優惠
Arlo Pro Essential Security Camera 2K 安全相機 Amazon 優惠價 US$89.98 （-53%）
沒那麼便宜，但一樣有優惠
CMF Buds 2a 主動式降噪耳機
優惠價 US$29（-41%）
Prime Day 優惠價 US$20（-29%）
Samsung T9 便攜式 SSD 4TB
優惠價 US$287 (-28%)
Prime Day 優惠價 US$265.79 (-34%)
ASUS ROG Strix G16 (2025) （RTX 5060）
優惠價 US$1,400
Prime Day 優惠價 US$1,200
Acer Nitro V15（Intel Core i5-13420H、RTX 4050）
優惠價 US$709
Prime Day 特價 US$600
你錯過了的超抵優惠！
Meta Quest 3S（128GB 含《Gorilla Tag Cardboard Hero》遊戲）
Amazon 售價 US$299
Prime Day 優惠價 US$259
👉Meta Quest 3S 破底價，低至 HK$1,940 入手最新 VR 裝備｜Amazon Prime Day 優惠 2025
Philips Sonicare ExpertClean 7500 Black 電動牙刷
Amazon 售價 US$200
Prime Day 優惠價 US$99.96 (-50%)
👉Philips Sonicare 電動牙刷低至半價，壓力感應＋智能刷牙體驗｜Amazon Prime Day優惠2025
Lenovo LOQ 15（Intel Core i7-13650HX CPU、RTX 5050 GPU）
Amazon 售價 US$1,179
Prime Day 優惠價 US$780
👉Lenovo LOQ 15 歷史新低，HK$6,070 入手 RTX 5050 實惠電競機｜Amazon Prime Day 2025
更多優惠：
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
👉 近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低
👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 新低，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折
👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近七折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025
剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Google AI Mode 香港開通，支援繁中、使用限制嗎？
Google AI Mode 香港開通，支援繁中、使用限制嗎？Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合｜Amazon Prime Day優惠2025
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Samsung T9 便攜 SSD 激降，歷史新低 HK$740 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,490 入手 8K 隱形自拍神器｜Amazon Prime Day 2025
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著秋季 Prime Day， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$320 就能入手，打破了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
LG UltraGear OLED GX9s 史低對折，HK$5,380 免運購 240Hz 曲面電競顯示器｜Amazon Prime Day 2025
臨近年末是升級電競裝備的好時候，趁著秋季 Prime Day 的機會，LG 很有誠意地為玩家奉上了對折優惠的 34 吋 UltraGear OLED GX9s。其會員特價降到了 US$691.42，為歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 55 分鐘前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 1 天前
58歲鄭伊健與蒙嘉慧的「簡單愛情生活」，一同打機也覺快樂：生活夠用就已經好開心
鄭伊健迎來58歲生日，過得簡單的他，無論是保養得宜的程度，還是「打機萬事足」的心態，也令人津津樂道。另一個令人為他高興的，想必是和太太蒙嘉慧（Yoyo）的穩定生活，由在香港、日本兩地走，到回流香港，不時踩踩單車又過一天，這樣的婚姻低調又令人羨慕。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然 女兒遺傳優良基因洛杉磯選美獲獎
1987年香港小姐季軍兼最上鏡小姐林穎嫺（Wing）當年一出道就備受TVB力捧，先後演出《大都會》、《男兒本色》等劇集Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
【中環解密】鄭志剛點出亞洲家族財富傳承死穴
周大福鄭氏家族長孫鄭志剛，以香港財富傳承學院主席身份接受雜誌Tatler Asia訪問，問及當代亞洲家庭財富傳承面臨的挑戰，他回應說，許多家族缺乏整體治理體系去協調話事人、成員、管理者及各持份者的不同利益，而這種缺失往往導致家族內部分裂，最終導致喪失共同目標。信報財經新聞 ・ 13 小時前
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
有Lululemon的粉絲嗎？即使市面上多了瑜珈服品牌的競爭，但有「瑜珈界愛馬仕」之稱的Lululemon地位還在頂流，近期更被Yahoo購物專員留意到有低至半價優惠，Jennie同款Sports Bra折後低至$315！趁還有碼數就買定離手！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
羅樂林陳寶儀同居分房生活關係良好 與許紹雄一家團圓聚餐齊慶中秋
羅樂林曾表示與第二任太太陳寶儀已分房瞓多年，不過二人一直都沒有離婚，繼續同居分房生活，並保持良好的家庭關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 1 天前
持槍警衛、財神年畫、蛇羹飯堂 一代人心中的恒生記憶
恒生銀行被滙豐私有化，引發港人懷舊潮。從巴籍警衛與大銅閘，到財神年畫、蛇羹飯堂，恒生是一代香港人的集體回憶與城市情感象徵。Yahoo財經 ・ 4 小時前
經濟學家伊爾艾朗：黃金真正驅動力來自全球經濟秩序崩解
繼紐約黃金期貨價格收在每盎司 4000 美元之上後，國際金價今 (8) 日在亞洲交易時段延續漲勢，倫敦現貨黃金價格史上首次觸及每盎司 4000 美元關口，達到每盎司 4005.88 美元，創盤中歷史新高。鉅亨網 ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前