宏福苑五級火｜情緒支援熱線

鍾嘉欣全家溫馨過聖誕放閃動粉碎婚變傳聞 豪宅曝光簡潔又溫馨

2004年華姐冠軍鍾嘉欣（Linda）早前傳出與脊醫老公Jeremy婚變的傳聞，鍾嘉欣與老公及子女一同慶祝聖誕節，兩公婆又齊齊挑戰Couple Challenge，以行動粉碎婚變傳聞。

鍾嘉欣於IG分享全家福，祝福大家：

「Merry Christmas! Wishing everyone a warm, cozy and lovely day! 🎄🌲🍫😘❤️🍪🥛✨

#theleungs

#family

#lovelovelove

#2025」

她貼出與老公一起挑戰Couple Challenge的影片，並謂：

「Trying the couple challenge 🕹️👩🏻‍❤️‍👨🏻 ♥️🤪

#firstattempt

#lol」

放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？

放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？

Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHK

ELLE.com.hk ・ 29 分鐘前
60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲

60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲

現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過

將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過

近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。

Yahoo Food ・ 3 小時前
網上熱話｜上環工人路邊拖手跳華爾茲？ 真相曝光惟網民錯重點(有片)

網上熱話｜上環工人路邊拖手跳華爾茲？ 真相曝光惟網民錯重點(有片)

社交平台近日流傳一段爆紅影片，上環兩名工人在馬路進行維修工作開關水掣，他們面對面、雙手交疊合力轉動閥門的動作極具默契，遠看彷彿是一對正在跳華爾茲舞的拍擋，引發網民熱議。另外，影片可見附近恰巧有三隻狗路過，成為網民「錯重點」討論對象。

am730 ・ 23 分鐘前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下　救援船隻救起送院不治

青馬大橋男子危坐壆邊突躍下　救援船隻救起送院不治

【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被

on.cc 東網 ・ 1 天前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛

UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛

最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
網上熱話｜聖誕派對公司抽獎　大獎由iPhone變4日年假「全場靜咗3秒」

網上熱話｜聖誕派對公司抽獎　大獎由iPhone變4日年假「全場靜咗3秒」

公司舉辦聖誕派對兼玩大抽獎，令員工可以開心過聖誕，又增加士氣。不過，有網民在平安夜發文，指公司今年聖誕派對抽獎，大獎竟然由iPhone變成4日年假，令他大感不滿。

am730 ・ 1 天前
【新聞點評】一條「斬殺線」 中美兩重天

【新聞點評】一條「斬殺線」 中美兩重天

內地近期流行一個潮語「斬殺線」，主要是指美國的中產階層缺乏保障，很容易墮入萬劫不復，例如若遇上一筆意外開支，隨時便會導致財務狀況陷入「斬殺線」，距離「被社會淘汰」只差一步之遙。不少網民認為，「斬殺線」理論有助解釋美國的貧富分化、流浪漢遍地等情況。但亦有人指出，美國社會福利再糟，至少還有失業保險金、食物銀行、教會救濟等安全網；相較之下，中國的福利保障似乎更匱乏，萬一經濟持續放緩，恐怕會上演更慘烈的「斬殺線」現象。

信報財經新聞 ・ 9 小時前
爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）

爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）

經過中環海濱，看見四叔生前以$500億投下的中環旗艦地標，正式命名為「Central Yards」不禁要說聲「世上只有爸爸好」。這個摸頂之作，曾一道令銀行界擔憂恒基（0012.HK）的債務水平並與新世界（0017.HK）齊名。不過，四叔仙遊前私人借咗$600億俾恒基（0012.HK），彰顯四叔對公司的承諾令股東及銀行都鬆一口氣，亦睇到四叔家族嘅私人錢包幾咁「叠」。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
「前夫」Edan早知小儀婚事　讚「情敵」：玉樹臨風！

「前夫」Edan早知小儀婚事　讚「情敵」：玉樹臨風！

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
麥明詩為陪老公過聖誕挑戰獨自湊仔搭飛機 囝囝側面照曝光勁可愛

麥明詩為陪老公過聖誕挑戰獨自湊仔搭飛機 囝囝側面照曝光勁可愛

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）婚後育有一名兒子，他們一家齊齊外出慶祝聖誕節，十分快樂！為了陪伴聖誕節需要上班的盛勁為，麥明詩特意帶同愛子乘搭飛機，讓老公不用過一個Lonely Christmas！

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
網上熱話｜年輕人使用麥當勞送餐服務引公審？顧客應否使用惹熱議 網民意見一面倒

網上熱話｜年輕人使用麥當勞送餐服務引公審？顧客應否使用惹熱議 網民意見一面倒

近年麥當勞推出送餐服務，顧客自助點餐時，可以選擇要求店員送餐。雖然此服務便利了顧客，但亦有人質疑服務被濫用。日前，有人在社交平台發文，討論年輕人是否應該使用送餐服務，引來網民熱烈討論。綜合網民意見，大部分網民均認為使用送餐服務並無不妥，只要餐廳推出服務，不論任何年齡層都可使用。亦有網民表示，此服務尤其便利了「一人顧客」

am730 ・ 14 小時前
葵涌邨住戶「打橫」晾衫　房屋署表示非常關注已警告住戶

葵涌邨住戶「打橫」晾衫　房屋署表示非常關注已警告住戶

葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。 鎖定涉事單位及進行家訪 有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒

am730 ・ 1 天前
台灣7級地震知名綜藝節目中斷錄影　11藝人尖叫護頭逃生

台灣7級地震知名綜藝節目中斷錄影　11藝人尖叫護頭逃生

【on.cc東網專訊】台灣東北部的宜蘭外海，昨晚（27日）11時05分，發生7級地震，幾乎全台感受震盪。當時綜藝節目《週末最強大》正在錄影，綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、楊繡惠、白雲等11名藝人與工作人員察覺不對勁，即伸手護住頭部，一邊大嗌「遠離燈架」一邊離開攝

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【惠康】至筍美食優惠 豆苗$16/盒（即日起至01/01）

【惠康】至筍美食優惠 豆苗$16/盒（即日起至01/01）

惠康集合至筍美食優惠，今個星期有韓國士多啤梨、智利大裝車厘子、袋裝橙8個裝、豆苗、波蘭Yano雞中翼、Ocean Favourite原味/刁草煙三文魚、立頓黃牌精選紅茶/車仔各款茶包、Movenpick乳酪同埋TAMAGO COMPANY/月亮石日本白蛋/首爾農埸韓國新鮮加大雞蛋，快啲嚟惠康掃貨啦！

YAHOO著數 ・ 1 小時前

兩名港人烏克蘭戰死　入境處確認接獲家屬求助

【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞

now.com 新聞 ・ 1 天前
【Aeon】冬日水果、壽司、甜品、食材優惠（即日起至07/01）

【Aeon】冬日水果、壽司、甜品、食材優惠（即日起至07/01）

AEON為大家搜羅咗各式冬日食材，準備好同你一起溫暖過冬！無論係冬季當造嘅新鮮蔬果、豐富海鮮，定係優質肉類，都應有盡有，精選產品包括日本福岡甘王士多啤梨 $165/盒(2包)、MEIRAKU 飲品(含果肉) $16.9、井村屋宇治金時抹茶雪條 $29.9/2件！

YAHOO著數 ・ 20 小時前
大埔大火災民索償路崎嶇　保險理賠如講數　斥精神虐待二次傷害

大埔大火災民索償路崎嶇　保險理賠如講數　斥精神虐待二次傷害

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑大火至今(27日)已過去一個月，但疑有已購買保險的居民至今仍未得到保險索償。據網上社交媒體貼文指，有購買保險的宏泰閣災民梁小姐，其家居保的保額達120萬港元，但在火災後家園盡毀，申請賠償時卻遭到保險公司以「精神虐待」的方式去處理，

on.cc 東網 ・ 1 天前
美國工程師正被AI「大屠殺」 程式設計師就業率暴跌27.5%

美國工程師正被AI「大屠殺」 程式設計師就業率暴跌27.5%

美國科技軟體產業正經歷一場前所未有的「大屠殺」。根據最新數據，美國程式設計師的就業率暴跌 27.5%，將近三分之一的工作崗位憑空消失。這並非危言聳聽的預言，而是正在發生的現實。

鉅亨網 ・ 1 天前
結束12年愛情長跑　46歲堂本光一結婚對象疑係佢！

結束12年愛情長跑　46歲堂本光一結婚對象疑係佢！

日本前組合KinKi Kids改名DOMOTO後，46歲成員堂本光一今日(28日)透過STARTO ENTERTAINMENT官網宣布結婚，繼去年1月成家立室的隊友堂本剛後，組合兩人都成為人夫。雖然光一沒有交代老婆身分，但據知對方正是與他拍拖逾12年、今年9月引退的前女星佐藤惠。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前