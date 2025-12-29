鍾嘉欣全家溫馨過聖誕放閃動粉碎婚變傳聞 豪宅曝光簡潔又溫馨

內地近期流行一個潮語「斬殺線」，主要是指美國的中產階層缺乏保障，很容易墮入萬劫不復，例如若遇上一筆意外開支，隨時便會導致財務狀況陷入「斬殺線」，距離「被社會淘汰」只差一步之遙。不少網民認為，「斬殺線」理論有助解釋美國的貧富分化、流浪漢遍地等情況。但亦有人指出，美國社會福利再糟，至少還有失業保險金、食物銀行、教會救濟等安全網；相較之下，中國的福利保障似乎更匱乏，萬一經濟持續放緩，恐怕會上演更慘烈的「斬殺線」現象。

信報財經新聞 ・ 9 小時前