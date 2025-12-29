鍾嘉欣全家溫馨過聖誕放閃動粉碎婚變傳聞 豪宅曝光簡潔又溫馨

Netflix人氣劇集《Stranger Things》（怪奇物語）來到第5季，從2016年開播的第一季至今，9年來觀眾們可算是看著劇中的主角演員長大，當中飾演「Max Mayfield」的美國演員Sadie Sink更是越大越美，2002年出生的她今年23歲，從女孩變成亭亭玉立的少女，現在就來解構Sadie Sink的歷年紅地毯穿搭！2002年出生的Sadie Sink今年才23歲，卻已經是出道10年多的專業演員，在電影、電視劇及舞台劇領域都十分活躍。2012年，當時11歲的Sadie Sink於百老匯劇院面試時拿到《安妮》其中的一角，正式展開演藝生涯。 Sadie Sink在《Stranger Things》飾演的「Max Mayfield」是個對周遭人事抱有戒心的女孩，劇中經常以T恤、牛仔褲及運動服套裝登場。現實中的Sadie Sink呢，是個自信活潑的女孩，近年更散發出優雅的少女氣質，而且頗有時尚潛質，令人期待更多往後的不同面貌。 《Stranger Things》 從2017年的第二季、2019年的第三季來到2022年的第四季，光是看《Stranger Things》宣傳紅地

ELLE.com.hk ・ 46 分鐘前