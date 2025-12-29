焦點

鍾嘉欣全家溫馨過聖誕放閃動粉碎婚變傳聞 豪宅曝光簡潔又溫馨

2004年華姐冠軍鍾嘉欣（Linda）早前傳出與脊醫老公Jeremy婚變的傳聞，鍾嘉欣與老公及子女一同慶祝聖誕節，兩公婆又齊齊挑戰Couple Challenge，以行動粉碎婚變傳聞。

鍾嘉欣於IG分享全家福，祝福大家：

「Merry Christmas! Wishing everyone a warm, cozy and lovely day! 🎄🌲🍫😘❤️🍪🥛✨

#theleungs

#family

#lovelovelove

#2025」

她貼出與老公一起挑戰Couple Challenge的影片，並謂：

「Trying the couple challenge 🕹️👩🏻‍❤️‍👨🏻 ♥️🤪

#firstattempt

#lol」

