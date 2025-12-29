宏福苑五級火｜情緒支援熱線
鍾嘉欣全家溫馨過聖誕放閃動粉碎婚變傳聞 豪宅曝光簡潔又溫馨
2004年華姐冠軍鍾嘉欣（Linda）早前傳出與脊醫老公Jeremy婚變的傳聞，鍾嘉欣與老公及子女一同慶祝聖誕節，兩公婆又齊齊挑戰Couple Challenge，以行動粉碎婚變傳聞。
鍾嘉欣於IG分享全家福，祝福大家：
「Merry Christmas! Wishing everyone a warm, cozy and lovely day! 🎄🌲🍫😘❤️🍪🥛✨
#theleungs
#family
#lovelovelove
#2025」
她貼出與老公一起挑戰Couple Challenge的影片，並謂：
「Trying the couple challenge 🕹️👩🏻❤️👨🏻 ♥️🤪
#firstattempt
#lol」
其他人也在看
佘詩曼承諾照顧許紹雄家人 與許惠菁合影歡樂又溫馨
資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨因腎癌引發器官多重機能衰竭離世，享年75歲。許紹雄女兒許惠菁多次於社交平台撰文念亡父，寫道：「沒有你，生活將永遠不再一樣，但我會因為你而努力堅強。我無比想念你，愛你永無止境。」冬至當日亦寄語大家要珍惜身邊人。許惠菁表示許紹雄所有社交平台都會被保留，繼續延續「歡喜」精神；而與許紹雄上契嘅佘詩曼亦表示會繼承契爺積極樂觀嘅性格，又承諾會照顧其家人：「老竇！雖然我很想你，但我不會再哭了，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」日前，佘詩曼與許紹雄女兒許惠菁齊齊慶祝聖誕佳節，二人皆重現歡顏。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 分鐘前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？
Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 46 分鐘前
網上熱話｜上環工人路邊拖手跳華爾茲？ 真相曝光惟網民錯重點(有片)
社交平台近日流傳一段爆紅影片，上環兩名工人在馬路進行維修工作開關水掣，他們面對面、雙手交疊合力轉動閥門的動作極具默契，遠看彷彿是一對正在跳華爾茲舞的拍擋，引發網民熱議。另外，影片可見附近恰巧有三隻狗路過，成為網民「錯重點」討論對象。am730 ・ 40 分鐘前
Jennie超辣身材也穿SKIMS塑身衣！「這裡」買劈價低至3折，百搭黑長袖衫低至$206、熱賣高圓領連身衣折後$201
由金·卡戴珊（Kim Kardashian）創立的SKIMS，以舒適貼身的剪裁與多元尺碼選擇聞名，主打塑身衣、休閒服與居家單品，成功顛覆傳統內衣市場，並迅速成為全球女性衣櫥中的必備品牌。SKIMS不僅強調修飾身形的效果，更注重日常穿著的自在感，因而深受名人與時尚圈推崇。近期，BLACKPINK成員Jennie也以火辣身材演繹SKIMS塑身衣，掀起粉絲與潮流愛好者的熱烈關注。現在NET-A-PORTER祭出限時優惠，折扣低至3折，百搭黑色長袖上衣只需$206，是入手偶像同款的最佳時機！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
泰星崛起，席捲全球時尚圈！「LingOrm」影響力超越一眾韓星，2026春夏四大時裝周明星影響力數據Top10
2026春夏四大時裝周（SS26）數據出爐，根據影響者行銷平台Lefty報告，泰星漸露頭角，總Earned Media Value（EMV，賺得媒體價值）高達8000萬美元，成為亞太區最強勢力群體，成功超越韓流偶像，引領品牌APAC策略新風潮。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
《Stranger Things》Max越大越美！回顧23歲Sadie Sink的歷年紅地毯穿搭
Netflix人氣劇集《Stranger Things》（怪奇物語）來到第5季，從2016年開播的第一季至今，9年來觀眾們可算是看著劇中的主角演員長大，當中飾演「Max Mayfield」的美國演員Sadie Sink更是越大越美，2002年出生的她今年23歲，從女孩變成亭亭玉立的少女，現在就來解構Sadie Sink的歷年紅地毯穿搭！2002年出生的Sadie Sink今年才23歲，卻已經是出道10年多的專業演員，在電影、電視劇及舞台劇領域都十分活躍。2012年，當時11歲的Sadie Sink於百老匯劇院面試時拿到《安妮》其中的一角，正式展開演藝生涯。 Sadie Sink在《Stranger Things》飾演的「Max Mayfield」是個對周遭人事抱有戒心的女孩，劇中經常以T恤、牛仔褲及運動服套裝登場。現實中的Sadie Sink呢，是個自信活潑的女孩，近年更散發出優雅的少女氣質，而且頗有時尚潛質，令人期待更多往後的不同面貌。 《Stranger Things》 從2017年的第二季、2019年的第三季來到2022年的第四季，光是看《Stranger Things》宣傳紅地ELLE.com.hk ・ 46 分鐘前
Bradley Cooper向Gigi Hadid要結婚了！求婚浪漫細節及婚禮計劃一次過揭露
荷里活有一對俊男美女夫婦要誕生了！有指Bradley Cooper最近向Gigi Hadid求婚成功，男方甚至已經獲得Gigi媽媽的肯定，拍拖兩年多的他們計劃於2026年步入禮堂，共建家庭。Gigi 在慶祝30歲生日的貼文首次貼出兩人的甜密合照，Hadid寫道：「我覺得自己好幸運能夠迎來30歲！我感謝每一次的高低起伏——這些經歷帶給我教訓與禮物，讓我能真切感受人生！」推薦閱讀:➤ Zendaya和Tom Holland訂婚了？5卡鑽戒、求婚細節被公開➤ C朗終於要結婚了！Georgina如何由Gucci女店員變成最強名媛Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 天前
史上最年輕白宮發言人 宣布懷第二胎
（法新社華盛頓26日電） 白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天宣布，她即將迎來第二個孩子，成為首位在這個備受矚目職位任內懷孕者。現年28歲的李威特與地產開發商夫婿里奇歐（Nicholas Riccio）結婚，她今年一月川普回鍋後被任命為史上最年輕白宮發言人。法新社 ・ 1 天前
明年起減持4年最多20億鎂！小米「二號人物」林斌再度減持 此前累計套現逾85億港元
小米集團 (01810-HK)共同創辦人林斌周日 (28 日) 晚間公佈大規模減持計畫，打算自 2026 年 12 月起四年內累計出售價值 20 億美元的 B 類普通股，鉅亨網 ・ 2 小時前
麥明詩為陪老公過聖誕挑戰獨自湊仔搭飛機 囝囝側面照曝光勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）婚後育有一名兒子，他們一家齊齊外出慶祝聖誕節，十分快樂！為了陪伴聖誕節需要上班的盛勁為，麥明詩特意帶同愛子乘搭飛機，讓老公不用過一個Lonely Christmas！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan全店8折（即日起至29/12）
Living Plaza & Daiso Japan由即日起至12月29日都有超級勁減8折優惠，有機會享受折上折！另外，由即日起至12月31日，2026月曆簿及掛曆減至 $8；由即日起至1月4日，暖包及暖貼減至 $8！YAHOO著數 ・ 1 天前
【一田】本週搶手貨 蘇格蘭草原頂級牛小排片 $99.9/包（即日起至01/01）
一田超市推出本週搶手貨有蘇格蘭草原頂級牛小排片、日本雞翼餃子、急凍熟文蛤、加拿大藍青口、紐西蘭紅魔女車厘子，仲有Party 必備零食飲品，包括桃哈多脆條、ORION啤酒等，幫你升級除夕倒數派對氣氛！YAHOO著數 ・ 1 天前
台灣地震｜宜蘭外海7級強震 旺角居民驚見吊燈搖晃(有片)
台灣宜蘭對開海域昨日(27日)深夜11時許發生7級地震，香港天文台接獲超過100名市民報告，不少網民在香港天文台社交專頁帖文下留言，表示感受到台灣昨晚的地震，包括天水圍、葵芳、太子、深水埗、土瓜灣等區均都有街坊均指有震感。另有網民則上載在家中的吊燈搖晃短片，更在影片中說，「拍低佢先，感覺有地震，係呀有地震。」 香am730 ・ 1 天前
Olive Young韓國女生最愛$100以下面膜10選！實測三款熱門面膜、Mediheal只需$93入手12片、aespa Winter同款「液體面膜」超熱賣！
Olive Young 韓國國內 $100 以下 Top 10 面膜推薦！近期冷暖濕度不斷變更，加上連場派對、飯聚之下，皮膚難以恢復最佳狀態？Yahoo網購專員為大家搜羅韓國女生最愛用的面膜，$100 以下已能入手性價比超高的好用推薦！當中小編更實測了其中三款保濕面膜，想知道使用效果如何？就繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
呂慧儀化身電單車手 親身上陣勁有型
【on.cc東網專訊】藝人呂慧儀憑《愛．回家之開心速遞》演「熊若水」一角深入民心，日前《愛．回家》其中一集劇情中，呂慧儀化身電單車手勇救由林淑敏飾演的龍力蓮。其後，呂慧儀亦在社交平台分享揸電單車照，原來她並沒有用替身，而是其親身上陣拍攝，她發文表示：「考電單車牌東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
王星揭在緬遭拿走手機借網貸 暫拒拍人口販賣題材片
【on.cc東網專訊】內地男演員王星今年初為拍戲前往泰國，惟被擄至緬甸詐騙園區，最終獲救返國。他近日自曝受騙至緬甸時，手機被人拿走用來借網貸，回國後自己只好分期還款，甚至要向女友借錢。他又透露，有人找他出演人口販賣題材的影片，但均已拒絕。on.cc 東網 ・ 1 天前
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
結束12年愛情長跑 46歲堂本光一結婚對象疑係佢！
日本前組合KinKi Kids改名DOMOTO後，46歲成員堂本光一今日(28日)透過STARTO ENTERTAINMENT官網宣布結婚，繼去年1月成家立室的隊友堂本剛後，組合兩人都成為人夫。雖然光一沒有交代老婆身分，但據知對方正是與他拍拖逾12年、今年9月引退的前女星佐藤惠。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
《不良一族尋愛記》Netflix爆紅日本戀綜，11位前不良少年少女學習戀愛：創傷如何影響著愛的給予與接收能力｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
向來懂得抓住觀眾目光的Netflix，繼《單身即地獄》屢屢製造話題之後，他們將目光轉向日本，推出全新戀愛實境節目《不良一族尋愛記》(Badly in Love) 。這次節目組找來 11 位前不良少年、少女，在「學校」展開戀愛冒險。節目中的參與者，個個背負著所謂的「不良」過往——可能是暴力史、幫派背景或破碎的成長經歷。他們在鏡頭前的激烈衝突、瞬間爆發的憤怒，以及難以建立信任的互動，讓這檔節目超越了普通戀愛綜藝的範疇，直指一個更核心的主題：它的核心不是「誰與誰配對成功」，而是親密關係如何成為我們過往傷痛最敏感、也最有效的試紙。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
何超儀51歲生日｜選擇遠離上流生活，獨自闖蕩更自在的個性派：娛樂圈沒人管你爸爸是誰
迎來51歲的何超儀，用了大半生的時間證明自己不單是「賭王千金」，就算是獨立個體也可活得有型、有態度，加上早前因丈夫陳子聰的健康問題而接受訪問，更能看得出她有情有義。乘著她的生日，重溫她的金句，也許也能為一眾女性們帶來力量。Yahoo Style HK ・ 2 小時前