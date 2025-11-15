鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈 大讚老公110分

藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。

近日網上抄作她婚變，繪形繪聲指她在加拿大起訴老公，並要求離婚，令粉絲大為擔心。嘉欣立即予以否認，更大讚老公值110分。她指老公婚後放棄最喜歡的溜冰和高球運動，全心全意照顧屋企，自願付出，自己沒有強迫他，又講笑驚大家聽她放閃會聽到嘔，所以何來需要控訴。笑言世事很有趣，自己在行內會明白，認為毋須理會，免得煩，每日過着人生的小確幸，已經好感恩，自己有家庭有事業及會幫助別人，不會理會這些花邊新聞。

提到早前出歌獲林峯、劉松仁拍片宣傳支持，可以見番好多舊朋友敍舊好開心。近日又準備推出新歌，主題幫助人跨過人生大經歷，會透過MV分享自己過去的愛情故事，MV預計在溫哥華取景，指老公知道自己所有的過去，不會呷醋，直言：「會同老公一生到老。」

同場，應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜和李尹嫣一起行首飾騷，同場還有劉穎鏇、梁雍婷、周漢寧等。陳詠詩表示每次入馬場都會投注少許玩吓，行珠寶騷對施宇琪來說有壓力，自爆因手腳不協調，早前在活動上跌倒，所以好驚行珠寶騷會再出意外，自嫌先天不足，希望後天補救到。袁文靜就指選美時教catwalk的導師便指出她行路姿態不好，白白浪費了高挑身高，但她會盡力改善。提到早前因工作辛苦爆喊，近日被指有意教書轉行，袁文靜澄清喊和教書是兩回事，辛苦已經過去，本身一直有在社交平台教經濟學，已經5年，用英語教授每次教3小時，沒有想過放棄做演藝，有機會會做，不過希望能做到工作生活平衡。另外，陳詠詩與李尹嫣忙於為台慶綵排，屆時會表演性感火辣舞姿，又會同謝天華跳舞，二人都讚謝天華舞姿犀利，但同謝天華就無身體接觸。施宇琪就會表演古箏，笑言因為不性感又不火辣。

鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈。

劉穎鏇打扮性感現身，低胸裝騷長腿，非常吸睛，最近忙於拍攝《飛常日誌II》的她，因此有機會進入機場的控制區，感覺震撼，是難得經驗，拍攝期間遇上不少遊客，感覺好有親切感，預計拍到12月中旬。她在社交平台分享拍此劇要通宵捱更抵夜，她指因為需要遷就無人時間，才需要半夜拍攝，避免影響機場日常運作。日前機場發生的事故，知道已作適當處理，並未影響拍攝進度。她透露計劃聖誕節返美國探望家人，很想見婆婆，問婆婆有沒有催促她快些拍拖？她笑說：「冇啦！無催，只想多啲同屋企人一齊嘅時間。」又透露，已㨂定性感戰衣出席台慶。

鍾嘉欣讚老公110分。

一家五口幸福滿瀉。

袁文靜狀態大好。

李尹嫣接受訪問。

施宇琪派心。