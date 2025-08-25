鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影

鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。

鍾嘉欣與老公是在胞姊介紹下認識，二人從朋友開始發展，一直靠電話聯繫，之後得悉Jeremy認識爸爸的親戚並覺得很有緣。她自爆是自己倒追老公，先向老公表白，其後再漸漸發展成夫妻。

嘉欣與老公結婚10年，育有兩女一子，兩夫妻一直以來從沒完整看過一部電影，「很累，照顧完子女，做完事，煮完飯，洗完東西，幫他洗完屁股，我想睡覺。」她又謂：「他不浪漫，但他喜歡陪我，去哪裏都可以。」不過，嘉欣表示買菜時不用老公陪伴在旁，想自己去買。她指老公是其學習對象，「他比較冷靜，他不是慢，他很有條理，但他不需要急，他就是我想學的活在當下的版本。」