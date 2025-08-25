港大 AI 模型辨識精子受精能力
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。
鍾嘉欣與老公是在胞姊介紹下認識，二人從朋友開始發展，一直靠電話聯繫，之後得悉Jeremy認識爸爸的親戚並覺得很有緣。她自爆是自己倒追老公，先向老公表白，其後再漸漸發展成夫妻。
嘉欣與老公結婚10年，育有兩女一子，兩夫妻一直以來從沒完整看過一部電影，「很累，照顧完子女，做完事，煮完飯，洗完東西，幫他洗完屁股，我想睡覺。」她又謂：「他不浪漫，但他喜歡陪我，去哪裏都可以。」不過，嘉欣表示買菜時不用老公陪伴在旁，想自己去買。她指老公是其學習對象，「他比較冷靜，他不是慢，他很有條理，但他不需要急，他就是我想學的活在當下的版本。」
其他人也在看
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
女神配對計劃 ｜ 身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
昨晚有兩大笑位，分別是Carman的「古惑貼紙相」，以及Yuki的「小矮人」角色及六年冇換校服裙。在個人專屬題中Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
人生馬戲團｜楊思琦親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死 回應傳遭禁錮強暴
楊思琦與鍾嘉欣主演的《人生馬戲團》於2005年拍攝，當年劇組在廣州番禺拍攝期間得罪黑幫及遇襲，而楊思琦、鍾嘉欣因為當時失蹤了72小時，一度有傳她們遭禁錮強暴。楊思琦最近接受傳媒訪問親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死，並承認事發後被TVB「禁聲」，不過事隔20年後，她卻大方透露內情真相。am730 ・ 1 天前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
日本豐明市限用手機法例市民反應兩極 市長受訪都超時近倍
日本愛知縣的豐明市，在今日（25日）為有關限制市民每日使用手機時間的條例進行審議。雖然有關的條例並沒有罰則以及非強制性，不過在市民的意見都是兩極。而在日本媒體對市長的小浮正典在接受訪問時，在他向記者展示當日至下午4時的使用時數，已達到限定2小時的接近一倍，達3小時57分鐘。 豐明市市長小浮正典在接受媒體的訪問中回am730 ・ 12 小時前
范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路
中國女星范冰冰入行多年，憑《武媚娘傳奇》及《還珠格格》等作品為人認識，更多次登上「福布斯中國名人榜」榜首，不過於2022年爆出偷逃稅，自此遭封殺，其後轉往外地發展。日前，范冰冰更獲馬六甲封為「D.P.S.M名譽拿督」，身穿淺綠色馬來傳統服裝到當地出席授勳儀式，但就引起不少網民質疑。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
巴黎街頭吸菸被批！泫雅老公龍俊亨遭疑違法
[NOWnews今日新聞]韓國女星泫雅在2024年10月與龍俊亨結婚，雖然兩人從交往開始就罵聲不斷，但小倆口還是不甩負評，常常高調秀恩愛。而昨（23）日，泫雅於Instagram曬出與龍俊亨在法國巴黎...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
金鐘國錄《RM》宣布婚訊畫面曝光 宋智孝感動到喊
【on.cc東網專訊】憑韓國綜藝節目《Running Man》在海外擁有大批粉絲的49歲韓星金鐘國，上周一突爆婚訊，透露將會舉行婚禮，事務所指其另一半是圈外人，有韓媒則爆料指婚禮定於下周五舉<br/>行。昨日播出的《RM》中便公開了金鐘國上周一錄影時東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
網上熱話｜路上遇塞車 師傅落車做一動作 網民感震驚
香港地人多車多，塞車是每日皆會上演的情節。塞車時等得不耐煩，有人就想出絕招，讓車輛快速通行。近日有網民在社交平台上載一條影片，當時正值龍翔道塞車，有車輛懷疑等得不耐煩，車上其中一名男士遂下車，跑到路邊的消防車專用通道，奮力一手抬起圍欄，讓車輛快速駛過。該名乘客亦很有「手尾」，隨即把圍欄放回原處。am730 ・ 1 天前
屯門謀殺案男子伏屍橋底｜「星星人」炒至逾 1,450 元｜呂頌賢肺部細菌感染一度危殆｜8 月 25 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 8 月 25 日，星期一。明日大致多雲，有幾陣驟雨，早上最低約 28 度，日間部分時間有陽光，市區最高 32 度，新界再高一兩度，紫外線指數達 10，屬甚高水平，記得注意防曬。Yahoo 健康 ・ 10 小時前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
25 歲完成環遊全球 195 國 強迫症青年真・無處不旅遊
強迫症是常見的精神問題，患者有些不停洗手，有些不停蒐集。在美國，20 歲的學生 Cameron Mofid 嚴重到強迫自己不停旅遊，五年間遊歷了全球 195 個國家。他的足迹跨越六大洲，單是在亞洲已到訪過 48 個國家，香港澳門均有他的身影。他說旅遊教曉他好奇與同理心的重要，還學會與強迫症共存。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
英國反對「難民酒店」示威浪潮爆衝突 多地現「升旗行動」 極右派聲勢擴大︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國多個城市和城鎮在周六爆發大規模示威，反對政府在酒店安置難民。示威者與反種族主義團體爆發對峙，部分地區演變成衝突，警方出動防暴警員及騎警分隔人群，並拘捕多人。據報極右翼政黨和團體亦有參與組織示威，全國多地出現大規模懸掛米字旗和聖喬治旗的「升旗行動」，令右翼聲勢進一步擴大。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
陳國基指申訴專員可「調解」處理輕微行政失當：很多投訴因市民政府互相不了解｜Yahoo
【Yahoo新聞報導】申訴專員公署今（ 25 日）舉行國際申訴專員學院揭幕禮，學院將為政府部門和公營機構提供培訓和分享平台。政務司司長陳國基致辭時表示，對於不涉及或是「輕微涉及行政失當」的申訴，鼓勵申訴專員公署以「調解」的方式解決爭議，形容這是「大勢所趨」。陳國基指，很多投訴不是對與錯的問題，而是政府部門和市民「互相不了解」。申訴專員陳積志則表示，若問題涉及多個政府部門及性質複雜，會展開全面調查。二人均未有提及冒牌內地水風波，會後也不設傳媒問答環節。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
今晚有歌廳 ｜林子祥葉蒨文分享簡約生活哲學 親揭不接觸社交媒體背後真相
阿Lam、Sally這一集主力分享生活哲學，二人自揭不接觸社交媒體背後真相！Sally笑言自己幾乎不會花時間Post相上社交平台Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
黑雨連場｜天文台前台長岑智明與學者撰文：分區暴雨警告難實行 地形複雜致暴雨難測｜Yahoo
天文台在今年 7、8 月發出 5 次黑色暴雨警告信號，破歷來年內最多黑雨紀錄。香港天文台前台長岑智明，以及科大環境及可持續發展學部主任劉啟漢今日（25 日）在《明報》撰文，提及有評論指本港應該考慮仿效深圳採取「分區暴雨警告」，岑智明和劉啟漢都不贊同建議；指政府難以就不斷變化的暴雨情況，制定一套簡單且容易理解的停工停課安排。兩人亦表示，香港山多、地形複雜，是現今香港暴雨難測的主因；至於定點定量的大雨預報，在技術上「仍然是不可能」。Yahoo新聞 ・ 15 小時前