楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
鍾嘉欣3歲小女兒生日萌翻！全家開睡衣派對「複製貼上媽媽臉」 兄妹互動超有愛
鍾嘉欣近日在社群平台曬出為小女兒Anika（紫琳）慶祝3歲生日的溫馨畫面，只見她與三個孩子穿著親子睡衣，在滿屋Hello Kitty氣球與絨毛玩偶的包圍下開心比YA，氣氛歡樂、畫面可愛。
Anika的生日派對雖不奢華卻充滿巧思，粉彩色氣球、Hello Kitty和小企鵝玩偶擺滿角落，童趣裝飾讓客廳宛如童話場景。鍾嘉欣發文寫道：「小公主Anika，祝你永遠都是開心果。我們永遠愛你，感恩有你。」9歲大女兒Kelly和Anika穿上同款粉色睡衣，7歲兒子Jared則以藍色睡衣亮相，三個孩子都遺傳媽媽的大眼與甜笑，一家人的臉蛋猶如複製貼上。
最動人的是切蛋糕的瞬間：Anika雙手合十認真許願，哥哥Jared在一旁溫柔凝視，姐姐Kelly悄悄鼓掌，鍾嘉欣含笑注視，用溫柔的目光記錄這一切。雖然加拿大籍丈夫未入鏡，但不少網友推測「攝影師就是爸爸」，一如往常維持低調風格。
鍾嘉欣2015年結婚後逐漸淡出演藝圈，2022年迎來小女兒Anika，現在更是將生活重心放在家庭，透過社群平台記錄平凡又溫暖的時光。她如今以親子日常分享，展現「平凡卻飽滿」的幸福生活。
延伸閱讀
鍾鎮濤為21歲愛女慶生！鍾懿「超強顏值＋學霸背景」曝光 網驚嘆：開掛人生
其他人也在看
孫藝珍新髮型是「櫻桃小丸子短髮」！首亮相甜到炸 粉絲驚呼：比婚前更少女！
其實過去的孫藝珍多以柔順長髮示人，展現優雅氣質與溫柔女人味，尤其她在婚後多次公開亮相時，一頭黑亮長髮更成為標誌造型！然而這次短髮一剪，不僅完全不違和，反而讓她的臉部線條更立體，笑起來更有鄰家女孩的甜感，彷彿從43歲回到23歲的青春模樣。從她現場被捕捉到的互動...styletc ・ 8 小時前
男大生癌逝後發文「這6字」3億人感動湧捐款
[NOWnews今日新聞]日本一名罹患罕見癌症的22歲男大學生，在確診罹癌後一直以黑色幽默在X應對病情，他在上週病逝後，透過X平台的預先排程功能，用網路迷因「哇喔～我死掉了」，幽默告別人世。這則貼文意...今日新聞 ・ 9 小時前
消委會｜可摺合矽膠食物盒和杯6成樣本矽氧烷含量超標！或影響肝臟健康？Ikea$49最高分
可摺合矽膠食物盒和杯在近年越來受歡迎，因此消委會539期就參考內地和德國的標準，測試涵蓋9款可摺合食物盒和5款摺杯，發現當中6成可摺合矽膠食物盒和杯樣本可揮發性有機物質，到底會引起甚麼問題？讓我們繼續看下去吧！Yahoo Food ・ 13 小時前
秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。Yahoo新聞 ・ 1 天前
湯怡與老公麥秋成慶生 肚凸凸疑有第二胎？回應：食得太飽
38歲湯怡（Kathy）與排舞師麥秋成於2021年1月閃婚，同年6月誕下女兒「麥QQ」。日前（17日）湯怡生日，於IG分享到老公麥秋成的生日驚喜。但合照上就見到湯怡肚凸凸，引起網民估她似陀第二胎！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Jennie遊覽巴黎「灰黑拼」私服沒有讓人失望！「靈魂單品」芭蕾長靴秋冬準備爆紅搶一波？
Jennie 近日在巴黎的街拍造型再次引發熱議，她以簡約單品搭配出充滿高級感的日常穿搭，其中一雙芭蕾舞長靴更成為造型亮點，預計將引發新一波熱潮！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？
謝霆鋒自從拍攝《12道鋒味》節目之後就與美食結下不解之緣，更從歌手升級為大廚，展示其實力所在。早前更與Google地圖合作推出「霆鋒的香港鋒味」美食地圖，精選多間香港餐廳，其亦有在社交平台不時推出探店的餐廳，讓大家更能了解霆鋒喜歡去什麼香港餐廳！想知道謝霆鋒喜歡的餐廳清單，就要看看Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 16 小時前
53歲陳潔儀最新狀況曝光 皮膚狀態絕佳超凍齡 曾與鄧萃雯傳緋聞
來自新加坡的53歲歌手陳潔儀（Kit），90年代以《心痛》、《等了又等》、《來夜方長》等歌曲爆紅，加上曾參與張學友的音樂劇《雪狼湖》而實力受到肯定，甚至被封為「新加坡國寶」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「抗癌港姐」吳文忻做第8輪化療 籲別問「化到幾時」 深信神蹟發生：我會完全治癒！
本月剛踏入51歲的1998年港姐季軍吳忻熹（Nathaliie、前名吳文忻），去年乳癌復發兼離婚，但她仍一直以樂觀態度積極抗癌Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
歐倩怡承認同「翻版歐陽震華」了解中 回應新歡被傳身家過億「得啖笑」
歐倩怡（Cindy）郭晉安去年5月宣布離婚，結束18年婚姻關係，更承認當時已分居2年。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
乳癌活動爆爭議！朴寶英沒穿絲襪遭禁走紅毯
[NOWnews今日新聞]韓國時尚雜誌《WKorea》在15日於首爾舉行倡導乳癌防治的公益活動「LoveYourW」，現場眾多大咖齊聚一堂，但卻爆出多個爭議。其中，《WKorea》的過往黑歷史也遭爆出...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全球「晶片荒」捲土重來！這一次全球從搶AI晶片到搶購DRAM
全球晶片製造商競逐 AI 晶片熱潮的同時，正意外攪動傳統半導體市場格局。隨著輝達等企業對高頻寬記憶體 (HBM) 晶片需求激增，三星電子、SK 海力士等記憶體巨頭將產能向高階 AI 晶片傾斜，加上中國長鑫儲存等對手在低階市場的擠壓，智慧手機、PC 及伺服器所需的傳統記憶體晶片供應迅速趨緊，引發鉅亨網 ・ 12 小時前
細細粒陳嘉佳身材反彈坦承陷入瓶頸期 回復暴飲暴食狀態
陳嘉佳（細細粒）肥妹仔形象深入民心，過往曾透露加入TVB第二年獲美容纖體公司老闆張玉珊用七位數字酬勞邀請佢代言，承諾會幫佢減到120磅，不過被王祖藍大力反對，指細細粒嘅形象帶畀佢嘅嘢會比代言酬勞多。不過，細細粒於2023年因健康響起警號而決心減肥，曾一度從高達286磅減到約150磅，仲即興影咗一輯婚紗相，展示瘦身成果。近日，有網民發現細細粒嘅身材反彈；日前細細粒亦拍片坦承復胖，並指自己狀態差，回復暴飲暴食。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
Mango創辦人墮崖身亡，「嫌疑犯」是他的長子？西班牙第五富豪Isak Andic，由「意外失足」轉為「可能的謀殺案」
Mango 創辦人 Isak Andic 突然墮崖身亡，本已定為「意外失足」的案件，突然轉向「可能的謀殺案」方向追查，而「嫌疑犯」竟然是長子 Jonathan Andic，事件引起全城熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
11月都未到，不少品牌陸續搶閘推出雙11優惠2025！今年Yahoo購物專員會繼續為大家搜羅最新及至抵買的名牌手袋、服飾及波鞋產品。而來自美國的人氣品牌Polo Ralph Lauren官網已經率先推出雙11優惠限時低至3折，當中有數百款男女裝服飾有平，包括皇牌冷衫、恤衫、Polo衫、Hoodie等，不少款式折後比正價足足平近幾百元，平時嫌貴一直忍手的話，現在特價絕對是大手入貨的好機會！Polo Ralph Lauren官網買滿$1,000即有免運費送貨，一、兩件產品都可以輕鬆達標。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
美國判決牽連蘇丹暴行 法國巴黎銀行股價重挫逾7％
（法新社巴黎20日電） 法國最大銀行「法國巴黎銀行」（BNP Paribas）因美國法院近日裁定其須為蘇丹暴行負責，今天股價重挫逾7%。美國紐約一個陪審團17日裁定，法國巴黎銀行曾協助前蘇丹統治者巴席爾（Omar al-Bashir）政權運作，為原告爭取要求賠償的路徑。法新社 ・ 1 天前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 10 小時前