鍾嘉欣3歲細女生日近照曝光 同脊醫爸爸餅印一樣

鍾嘉欣2015年閃嫁脊醫老公Jeremy Leung，婚後育有兩女一子

鍾嘉欣2015年閃嫁脊醫老公Jeremy Leung迅速做媽咪，十年間已經生咗大女梁愛晨（Kelly）、次子梁志誠（Jared Anthony）和細女梁紫琳（Anika Linda）。 嘉欣而家主要喺加拿大溫哥華生活，有工作時先返港。鍾嘉欣尋晚喺IG發文祝賀細女三歲生日，並以英文寫道You are our easiest, hilarious, always-smiling, outgoing little ray of sunshine. ☀️ We are the luckiest to have you as our brightest light! ✨ Thank you for bringing so much joy and balance to our family. Love you forever and ever! （你是最平易近人、常帶微笑而且外向的小陽光，我們是最幸運的，因為有你散發最亮的光。感謝你為這個家帶來喜悅與平衡，永遠愛你！）

鍾嘉欣細女Anika 3歲啦！

鍾嘉欣細女Anika同爸爸餅印一樣

鍾嘉欣同老公Jeremy結婚十年相當恩愛

鍾嘉欣post出同三個小朋友嘅合照，但未見一家之主Jeremy。壽星女Anika越大越靚女，同daddy十足餅印一樣。而Kelly同Jared就同媽咪Linda一樣有雙「月亮眼」。

鍾嘉欣

鍾嘉欣日前接受鄭裕玲嘅商台節目訪問

早前鍾嘉欣由加拿大回港為林峯演唱會做嘉賓，並接受鄭裕玲嘅商台節目訪問，嘉欣提及本來想生夠4個，但生完第3個之後就發現因為係自己湊仔會「攰到一個頂點」，加上「養兒一百歲，長憂九十九。我要做3個喎，已經300歲，再多個就400歲，我搞唔掂」，於是決定封肚。

