鍾柔美、詹天文及曾傲棐驚喜現身聖誕活動揭幕禮 趣談心愛「主子」 現場傾力跳唱 與粉絲互動情緒高漲

鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)及曾傲棐(Arvin）日前現身為「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」擔任揭幕禮嘉賓，甫出場即獲現場數百粉絲歡呼起哄，絕對是人氣爆燈的新人王！3位更率先到打卡區大拍萌爆照片及試玩主題體驗區，更寫下對未來祝福及願望於「漫『郵 』時光郵局」的「未來郵箱」寄出明信片，與大家開心迎接浪漫冬日！



3位嘉賓均為愛寵之人，養有7隻愛犬的Yumi難掩興奮心情表示：「大家都知道我係超級鍾意動物特別係狗仔，每年聖誕最期待就係可以同狗仔出去商場打卡影相，今次商場呢個mofusand夢幻聖誕村有咁多得意mofusand主題裝置同埋咁多可愛造型，一定會同朋友一齊再嚟慢慢欣賞逐個自拍留念！」



至於同有養貓的Windy及Arvin則於現場「𥄫實」3米高巨型毛茸Snowman mofusand，Windy笑謂：「我有收藏好多mofusand精品，鍾意佢有好多唔同造型同表情，我一嚟到就俾佢哋吸引住，好想聖誕期間帶我2隻貓貓Cinderella同Oreo一齊嚟MOSTown新港城中心玩，佢哋一定會好開心！」而Arvin則笑說：「其實我每日番屋企第一時間就係『吸貓』叉電，雖然蝦餃成日一副嫌棄嘅樣，我頭先寫咗準備去「漫『郵 』時光郵局」寄嘅明信片就係希望佢多啲同我傾偈同互動，比到我更多創作靈感寫多啲新歌俾粉絲！」



隨後3位嘉賓更與現場粉絲們近距離互動，大餵蒙眼粉絲即場試食並估出「貓貓罐頭」，眾人手忙腳亂場面惹笑！為了迎接開心聖誕，3位更親手裝飾聖誕樹，當中鬼馬地更用上多款貓玩具如麻繩球、羽毛逗貓棒、貓貓圍巾及魚造型玩具等佈置，更笑言想將這棵聖誕樹送給家中「主子」作禮物！



為了答謝粉絲親臨支持，Windy率先於台上獻唱《一切都是有原因的》及《大雕刻家》，而男新人王Arvin則大唱《FM 520 》及《密友圈之謎》，壓軸則有Yumi跳唱歌曲《y2k還襯我麼?》及《狂野之城》，與大家預祝甜蜜開心的聖誕佳節！

