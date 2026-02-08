鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞

19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問時，除聲淚俱下道歉承認自己「講大話」非「A0」，更首度公開單親家庭背景。

她的媽媽是菲律賓籍，身為中菲混血兒的她，表示：「我可能唔係喺一個正常家庭長大，所以我先有呢啲事情。我知道自己未必做到最好嘅我畀大家睇，好多嘢都做得唔好，我都好嬲自己，點解每次講嘢都唔清楚，講到一舊舊，我會多啲留意自己。」

至於被傳媽媽在夜總會工作，她透露知道媽媽的工作是唱歌，其他則不太清楚：「我細個喜歡唱歌跳舞，都是因為媽媽。我只記得小時候，媽咪都會帶我去唱歌和練歌，我又會睇住她唱歌，我小時候只和媽咪一起住，媽咪錫我，我們開心就已經很足夠。我媽咪都好關心我，一直都有問候我的情緒怎麼樣，能否應付到。」網民對於Yumi「賣慘」不太受落，更圍起圍剿：「家家有本難唸的經啦，喺度賣慘博同情，真係差勁！」、「問題根本就唔係你喺乜嘢家庭成長，係你個人誠信問題。」

鍾柔美公開自己身世。

鍾柔美連環爆出與男生啜爆照。

形象破滅！