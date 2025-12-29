鍾柔美又有錫面相曝光 被另一行內猛人啜面珠仔...

【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前被流出被劉展霆錫面的親密照，她前日出席新城頒獎禮斬釘截鐵堅稱仍是A0之身，指男方只是「死黨」，她指被「死黨」錫面是玩Truth Or Dare的遊戲懲罰：「Christmas party玩真心話大冒險，之後我就有個懲罰。跟住post咗冇幾耐，經理人就打畀我問『你哋做緊啲咩呀？』我就話我玩遊戲一定要post。」被問與劉展霆關係，鍾柔美形容：「暫時係好朋友，同埋了解中。」

不少網民都認為Yumi昆死雞撐飯蓋，質疑是否因為公司禁戀令，而鍾柔美當時透露：「其實我有其他Post，我唔知大家你有冇睇，我都係即刻Delete咗，都係同一個遊戲輸咗，又係做返同一個Dare，係第二個人嚟嘅，但係我唔知大家有冇睇到，因為我都係有Delete到，因為我純粹要做嗰件事，純粹係玩，但係我知道因為呢個Christmas party，的確真係玩到可能過咗少少，我遲啲會留意番。」

然而，網上近日流出當日聖誕Party當晚的其他截圖，印證鍾柔美說法，原來她還有被另一人錫面！截圖為同一晚張貼，相中可見嘟嘴親吻鍾柔美面頰的是一名中性打扮、金色短髮的女性，面紅紅的鍾柔美則伸脷顯得很開心。而相中人正是名為Jansco Wan的設計師兼造型師，她設有自家時裝品牌，除了鍾柔美、姚焯菲及詹天文外，還有幫不少圈中人如做形象設計，例如：MIRROR、陳凱詠、蘇雅琳（Ivy）、許軼（Day）及何洛瑤（Sica）等，才華洋溢，行內人都稱她「溫總」。

